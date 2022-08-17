Первый арабский внедорожник оказался клоном Toyota Land Cruiser Prado (фото)
Sandstorm Alreem построен на базе Toyota Land Cruiser Prado предыдущего поколения. Он сохраняет хорошие внедорожные качества, но значительно дешевле японской модели.
Компания Sandstorm из ОАЭ выпускает недорогие рамные внедорожники Alreem. В их основе лежат платформа и агрегаты старого Toyota Land Cruiser Prado. Об этом пишет издание Автоцентр.
Если точнее, первый арабский внедорожник построен на базе китайского Guangdong Foday 7, который, в свою очередь, является лицензионной копией Toyota Prado предыдущего поколения. Компания Sandstorm основана в 2018 году, а первый прототип Alreem дебютировал годом позже. Цена внедорожника составляет от 138 до 185 тысяч дирхам ($37 500 – 50 500), то есть он ощутимо дешевле Prado, который стоит примерно от 45 000 долларов.
Sandstorm Alreem достигает 4700 мм в длину при колесной базе в 2800 мм. Все кузовные панели у внедорожника новые, хотя в сдержанном дизайне просматривается определенная схожесть с Toyota Land Cruiser Prado. У авто широкая решетка радиатора, продолговатые фары и короткие свесы кузова.Важно
В салоне приборы помещены в отдельные колодцы, а на центральной панели установлены сенсорный дисплей и циферблат часов. Оснащение включает электропакет и климат-контроль.
Как ни странно, арабская копия Toyota Land Cruiser Prado оснащена двигателем Mitsubishi. Бензиновая 2,0-литровая турбочетверка развивает 215 л. с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Привод может быть задним или полным, причем в последнем случае авто отличается хорошей проходимостью.
Ранее Фокус рассказывал про самый мощный и быстрый внедорожник в мире Dodge Durango SRT Hellcat. Модель вернули в производство по просьбе покупателей.