Первый арабский внедорожник оказался клоном Toyota Land Cruiser Prado (фото)

Sandstorm Alreem построен на базе Toyota Land Cruiser Prado предыдущего поколения. Он сохраняет хорошие внедорожные качества, но значительно дешевле японской модели.

Компания Sandstorm из ОАЭ выпускает недорогие рамные внедорожники Alreem. В их основе лежат платформа и агрегаты старого Toyota Land Cruiser Prado. Об этом пишет издание Автоцентр.

[ + – ] На выбор предложены версии с задним и полным приводом

Если точнее, первый арабский внедорожник построен на базе китайского Guangdong Foday 7, который, в свою очередь, является лицензионной копией Toyota Prado предыдущего поколения. Компания Sandstorm основана в 2018 году, а первый прототип Alreem дебютировал годом позже. Цена внедорожника составляет от 138 до 185 тысяч дирхам ($37 500 – 50 500), то есть он ощутимо дешевле Prado, который стоит примерно от 45 000 долларов.

[ + – ] В салоне приборы поместили в отдельные колодцы

Sandstorm Alreem достигает 4700 мм в длину при колесной базе в 2800 мм. Все кузовные панели у внедорожника новые, хотя в сдержанном дизайне просматривается определенная схожесть с Toyota Land Cruiser Prado. У авто широкая решетка радиатора, продолговатые фары и короткие свесы кузова.

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В салоне приборы помещены в отдельные колодцы, а на центральной панели установлены сенсорный дисплей и циферблат часов. Оснащение включает электропакет и климат-контроль.

[ + – ] Sandstorm Alreem оснащен 215-сильным турбомотором

Как ни странно, арабская копия Toyota Land Cruiser Prado оснащена двигателем Mitsubishi. Бензиновая 2,0-литровая турбочетверка развивает 215 л. с. и работает в паре с 5-ступенчатой механической КПП. Привод может быть задним или полным, причем в последнем случае авто отличается хорошей проходимостью.

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