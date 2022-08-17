Перший арабський позашляховик виявився клоном Toyota Land Cruiser Prado (фото)
Sandstorm Alreem побудовано на базі Toyota Land Cruiser Prado попереднього покоління. Він зберігає хороші позашляхові якості, але значно дешевший за японську модель.
Компанія Sandstorm з ОАЕ випускає недорогі рамні позашляховики Alreem. В їх основі лежать платформа й агрегати старого Toyota Land Cruiser Prado. Про це пише видання "Автоцентр".
Якщо точніше, то перший арабський позашляховик побудований на базі китайського Guangdong Foday 7, який, зі свого боку, є ліцензійною копією Toyota Prado попереднього покоління. Компанія Sandstorm заснована у 2018 році, а перший прототип Alreem дебютував роком пізніше. Ціна позашляховика становить від 138 до 185 тисяч дірхам ($37 500 — 50 500), тобто він відчутно дешевший за Prado, який коштує приблизно від 45 000 доларів.
Sandstorm Alreem досягає 4 700 мм у довжину при колісній базі 2 800 мм. Усі кузовні панелі у позашляховика нові, хоча в стриманому дизайні проглядається певна схожість із Toyota Land Cruiser Prado. В авто широкі грати радіатора, довгасті фари та короткі звиси кузова.Важливо
У салоні прилади поміщені в окремі колодязі, а на центральній панелі встановлено сенсорний дисплей і циферблат годинника. Оснащення враховує електропакет і клімат-контроль.
Як не дивно, арабська копія Toyota Land Cruiser Prado оснащена двигуном Mitsubishi. Бензинова 2,0-літрова турбочетвірка розвиває 215 к. с. і працює в парі з 5-ступінчастою механічною КПП. Привід може бути заднім або повним, причому в останньому випадку авто відрізняється гарною прохідністю.
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