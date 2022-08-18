Елегантна зовнішність і 6,5 с до сотні. Британці показали недорогий спортивний седан (фото)

MG 7 — нова флагманська модель у лінійці британської марки. Седан відрізняється стрімким дизайном і дуже багато оснащений.

Новий MG 7 офіційно презентовано. Спортивний седан стане флагманом британської марки і надійде у продаж з осені за ціною приблизно від $25 000. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] При довжині майже 4,9 м MG 7 є найбільшою моделлю марки Фото: CarNewsChina

Як і всі сучасні MG, седан вироблятимуть у Китаї потужності концерну SAIC. Саме він володіє британським брендом. Планується експорт моделі в європейські країни. Це перша модель у новому преміальному сімействі Black Label.

[ + – ] Панорамний дах входить до базової комплектації Фото: CarNewsChina

MG 7 2023 позиціонують як чотиридверне купе на зразок Volkswagen Arteon або Audi A5 Sportback. Його можна порівняти з ними за габаритами, але буде значно дешевшим.

Розміри MG 7 2023:

довжина — 4 884 мм;

ширина — 1 889 мм;

висота — 1 447 мм;

колісна база — 2 778 мм.

[ + – ] На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: CarNewsChina

Седан відрізняється стрімким дизайном з аркоподібним дахом, рельєфними боковинами та загостреною задньою частиною. Широкі радіаторні грати поєднуються з розкосими світлодіодними фарами. Бічні вікна не мають рамок, а ззаду передбачений висувний спойлер.

[ + – ] Комплектація включає спортивні крісла

Салон MG 7 вийшов футуристичним. Кермо приплюснуть зверху та знизу, а на передній панелі поруч встановлено два великі дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедійної системи. Попереду встановили спортивні крісла. Базове оснащення враховує клімат-контроль, панорамний дах, електропривід крісел, камеру заднього виду. Серед опцій є акустика Bose із 14 динаміками.

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Спочатку на вибір запропонують дві версії моделі. Базовий варіант отримає бензиновий турбомотор об'ємом 1,5 л (179 к. с.) та 7-ступінчасту КПП з двома зчепленнями, а топовий — 2,0-літрову 261-сильну турбочетвірку та 9-ступінчастий автомат. В останньому випадку розгін до 100 км/год займає 6,5 с.

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