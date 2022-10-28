Найпопулярнішим авто у Європі вперше став електромобіль

Електрокросовер Tesla Model Y вийшов у лідери на європейському ринку. Це стало можливим завдяки збільшенню обсягів виробництва на німецькій гігафабриці Tesla.

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За підсумками вересня в лідери європейського ринку вийшов електричний кросовер Tesla Model Y. Вперше в історії авто, що найбільше продається в Європі, став електрокар. Про це пише вебсайт Best selling card blog.

Електромобіль Tesla Model Y минулого місяця знайшов 29 595 покупців. Він зміг обійти бензинові Peugeot 208, Dacia Sandero та Volkswagen T-Roc, які стабільно потрапляли до трійки лідерів ринку у попередні місяці.

[ + – ] Завод Tesla у передмісті Берліна випускає вже по 2000 авто на тиждень Фото: Tesla

Кросовер Tesla Model Y зміг вийти на перше місце завдяки збільшенню вдвічі обсягів виробництва на німецькій гігафабриці. Тепер на підприємстві збирають по 2000 машин на тиждень. Крім того, це дозволило Tesla встановити новий квартальний рекорд продажів.

Загалом за вересень у Європі продано 1 049 926 авто — на 7,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Істотне зростання продемонстрували Ірландія (+42,2%), Латвія (+39,7%), Румунія (+33,4%), Греція (+30,2%) та Німеччина (+14,1%). Серед автовиробників лідерами залишаються Volkswagen та Toyota.

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Volkswagen Toyota Mercedes-Benz Форд BMW

Раніше Фокус повідомляв, що Tesla розпочала розробку недорогого електромобіля вартістю від 25 000 доларів.

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