Tesla випустила рекордну кількість електромобілів та повернула лідерство на ринку

Tesla наростила обсяги виробництва більш ніж на 50% порівняно з 2021 роком. За дев'ять місяців американська компанія зібрала майже мільйон електрокарів.

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За третій квартал 2022 року Tesla випустила 365 923 авто, і це нове рекордне досягнення серед усіх виробників електромобілів. Воно допомогло Tesla повернути лідерство у сегменті, повідомляє сайт InsideEVs.

Порівняно з третім кварталом 2021 року виробництво на підприємствах Tesla зросло одразу на 54%. Зокрема, випущено 345 988 Tesla Model 3 та Model Y (+51% до 2021 року), а також 19 935 Model S та Model X (+123%).

[ + – ] Моделями-лідерами є Tesla Model 3 та Model Y Фото: Tesla

Такі показники Tesla дозволили обійти головного конкурента BYD, який раніше сенсаційно вирвався у лідери сегменту електрокарів. У третьому кварталі китайський концерн випустив лише 258 610 електромобілів.

Не останню роль у нарощуванні обсягів виробництва стали нові гігафабрики Tesla у Китаї, Німеччині та Техасі. Зокрема, німецький завод збільшив темпи випуску авто вдвічі – до 2000 електрокарів на тиждень.

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Покупцям за квартал було доставлено 343830 авто. Tesla мала проблеми з логістикою, але до кінця кварталу їх вдалося подолати. Усього з початку року Teslа випустила вже 929 910 машин (+49% до 2021 року) і 908 573 з них поставила власникам. У планах компанії зібрати не менше 1,2 мільйонів електрокарів до кінця року.

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