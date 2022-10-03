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Авто

Tesla выпустила рекордное количество электромобилей и вернула лидерство на рынке

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Фото: Tesla | В третьем квартале 2022 года собрано почти 366 тысяч Tesla

Tesla нарастила объемы производства более, чем на 50% по сравнению с 2021 годом. За девять месяцев американская компания собрала почти миллион электрокаров.

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За третий квартал 2022 года Tesla выпустила 365 923 авто и это новое рекордное достижение среди всех производителей электромобилей. Оно помогло Tesla вернуть лидерство в сегменте, сообщает сайт InsideEVs.

По сравнению с третьим кварталом 2021 года производство на предприятиях Tesla выросло сразу на 54%. В частности, выпущено 345 988 Tesla Model 3 и Model Y (+51% к 2021 году), а также 19 935 Model S и Model X (+123%).

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Моделями-лидерами являются Tesla Model 3 и Model Y
Фото: Tesla

Такие показатели Tesla позволили обойти главного конкурента BYD, который ранее сенсационно вырвался в лидеры сегмента электрокаров. В третьем квартале китайский концерн выпустил только 258 610 электромобилей.

Не последнюю роль в наращивании объемов производства стали новые гигафабрики Tesla в Китае, Германии и Техасе. В частности, немецкий завод увеличил темпы выпуска авто вдвое — до 2000 электрокаров в неделю.

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Покупателям за квартал было доставлено 343 830 авто. Tesla испытывала проблемы с логистикой, но к концу квартала их удалось преодолеть. Всего с начала года Teslа выпустила уже 929 910 машин (+49% к 2021 году) и 908 573 из них — поставила владельцам. В планах компании — собрать не менее 1,2 миллионов электрокаров до конца года.

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