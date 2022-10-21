Компактні розміри та запас ходу 400 км: розкрито подробиці доступного електрокара Tesla

Собівартість нового хетчбека Tesla буде вдвічі нижчою, ніж у Model 3 або Model Y. Основним конкурентом моделі стане Volkswagen ID.3.

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У лінійці Tesla з'явиться недорога та компактна початкова модель. Цю інформацію підтвердив Ілон Маск на зустрічі з акціонерами компанії, до того ж заявив, що для неї створюють окрему платформу. Про це пише сайт InsideEVs.

За словами Ілона Маска, нова архітектура дозволить знизити собівартість електрокара вдвічі в порівнянні з Tesla Model 3 або Model Y. Нагадаємо, зараз найдоступніша модель марки коштує 46 990 доларів.

Початковий електрокар Tesla буде помітно дешевшим — близько 25-30 тисяч доларів у базовій версії. За словами Ілона Маска, він стане наймасовішою моделлю марки: цих авто випускатимуть більше, ніж решту всіх Tesla разом узятих.

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Поки інформації про бюджетний електромобіль Tesla небагато, але раніше в інтернет потрапив перший його рендер. Це буде невеликий хетчбек С-класу, а його основним конкурентом стане Volkswagen ID.3. Його запас ходу становитиме близько 400 км.

Раніше стало відомо, що розробкою нової моделі займається китайський підрозділ Tesla. Саме Китай та Європа стануть основними ринками для електрокара.

Однак найближчим часом чекати новинку не варто — вона з'явиться не раніше 2025 року, адже зараз у Tesla зайняті запуском виробництва вантажівки Semi та пікапа Cybertruck.

Раніше Фокус розповідав про унікальну Tesla з бензиновим двигуном. Вона проїхала майже 3000 км без підзарядки.