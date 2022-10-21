Компактные размеры и запас хода 400 км: раскрыты подробности доступного электрокара Tesla

Себестоимость нового хэтчбека Tesla будет вдвое ниже, чем у Model 3 или Model Y. Основным конкурентом модели станет Volkswagen ID.3.

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В линейке Tesla появится недорогая и компактная начальная модель. Эту информацию подтвердил Илон Маск на встрече с акционерами компании, причем заявил, что для нее создают отдельную платформу. Об этом пишет сайт InsideEVs.

По словам Илона Маска, новая архитектура позволит снизить себестоимость электрокара в два раза по сравнению с Tesla Model 3 или Model Y. Напомним, на данный момент самая доступная модель марки стоит 46 990 долларов.

Начальный электрокар Tesla будет заметно дешевле – около 25-30 тысяч долларов в базовой версии. По словам Илона Маска, он станет самой массовой моделью марки: этих авто будут выпускать больше, чем всех остальных Tesla вместе взятых.

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Пока информации про бюджетный электромобиль Tesla немного, но ранее в интернет попал первый его рендер. Это будет небольшой хэтчбек С-класса, а его основным конкурентом станет Volkswagen ID.3. Его запас хода составит около 400 км.

Ранее стало известно, что разработкой новой модели занимается китайское подразделение Tesla. Именно Китай, а также Европа станут основными рынками для электрокара.

Однако в ближайшее время ждать новинку не стоит – она появится не ранее 2025 года, ведь сейчас в Tesla заняты запуском производства грузовика Semi и пикапа Cybertruck.

Ранее Фокус рассказывал про уникальную Tesla с бензиновым двигателем. Она проехала почти 3000 км без подзарядки.