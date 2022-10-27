У Європі стартують продажі недорогого міського електрокара за ціною Renault Logan (фото)

Компактний Mullen I-Go досягає всього 3,4 м у довжину і має запас ходу 200 км. Основними покупцями авто мають стати служби доставки.

Related video

На європейський ринок виходить компактний електромобіль I-Go від компанії Mullen. Його продажі стартують з грудня за ціною від 12 154 євро. Про це повідомляє офіційний вебсайт Mullen.

[ + – ] Електромобіль досягає всього 3,4 м у довжину

Спочатку новий Mullen I-Go буде представлений у Великій Британії, Німеччині, Ірландії, Іспанії та Франції. Він стане найдоступнішим електрокаром у Європі — найближчий конкурент Dacia Spring відчутно дорожчий, а Citroen Ami за європейськими правилами не вважається автомобілем. У Mullen вважають, що основними покупцями I-Go стануть служби доставки.

Варто зазначити, що новий Mullen I-Go — це не американська технологія, а адаптований до європейських вимог китайський електромобіль Hongrui Xiaohu Good Tiger. На батьківщині хетчбек доступний у короткій двомісній і подовженій чотиримісній версіях, але для Європи запропонують лише більший варіант.

Важливо

Найпопулярніший електромобіль у Європі знімуть із виробництва: причина відома

Габарити Mullen I-Go:

довжина — 3 380 мм;

ширина — 1 499 мм;

висота — 1 610 мм;

колісна база — 2 440 мм.

[ + – ] Виробництво електрокара налагоджено в Китаї

Американо-китайський електрокар оснащений 46-сильним двигуном і батареєю ємністю 16,5 кВтг. Авто вагою всього 800 кг розвиває швидкість до 100 км/год та може проїхати 200 км без підзарядки.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує одразу десять електричних моделей вартістю від 20 000 євро.