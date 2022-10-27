Volkswagen наповнить ринок електромобілями різних класів

Електрична лінійка Volkswagen обіцяє стати найширшою на ринку. Німецький бренд готує як доступні моделі за 20 000 євро, так і великий електрокар на заміну VW Passat.

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Сімейство електрокарів Volkswagen ID серйозно розширять. До 2020 року німецький бренд випустить десять нових електричних моделей. Про це заявив СЕО Volkswagen Томас Шеффер, повідомляє Autocar.

За його словами, метою Volkswagen є створення найширшої електричної лінійки на ринку. Це означає, що готуються моделі різних класів і цінових категорій. Частину авто збудують на вже наявній платформі МЕВ, інші будуть використовувати сучаснішу архітектуру SSP.

[ + – ] Volkswagen ID.3 стане основою для майбутнього кросовера Фото: Volkswagen

СЕО Volkswagen розкрив деталі деяких майбутніх моделей. Флагманом у лінійці стане Volkswagen ID.Aero — електричний наступник седана Passat.

Початковими моделями в лінійці стануть електричні хетчбек і кросовер вартістю трохи більше 20 000 євро. Вони стануть аналогами Volkswagen Polo та T-Cross. Раніше в інтернет потрапили рендери кросовера – він сягатиме 4 м завдовжки, а його запас ходу перевищить 400 км.

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Крім того, Томас Шеффер анонсував невеликий кросовер С-класу на базі Volkswagen ID.3: він матиме таку ж силову установку, але кузов зробить вищим. Сам ID.3 наступного року пройде оновлення та отримає спортивну 300-сильну версію.

Volkswagen прискорюватиме розробку електрокарів. У планах керівництва – повна відмова від бензинових та дизельних двигунів до 2033 року.

Раніше Фокус розповідав, що Skoda презентувала потужний спортивний електрокросовер із запасом ходу понад 500 км.