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Авто

Украинцы доработали электромобили Tesla для самого известного в мире тюнинг-шоу (фото)

Tesla на шоу SEMA, шоу SEMA, Tesla Model S, Tesla Model 3, тюнинг Tesla, тюнинг Tesla Model S, тюнинг Tesla Model 3
На SEMA-2022 выставили тюнингованные украинцами Tesla Model S и Model 3

Украинское ателье TSK привезло на шоу SEMA четыре тюнингованных электрокара Tesla. Все детали для доработки авто мастера создали своими руками.

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На самом крупном и знаменитом тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе присутствует украинский стенд. На нем выставлены доработанные электромобили Tesla. Об этом пишет сайт Autogeek.

Впечатляющий тюнинг Tesla выполнило ателье TSK. Его мастерская в Ирпене серьезно пострадала во время российской оккупации, но все же автомобили успели построить и доставить в США аккурат к SEMA-2022.

Tesla на шоу SEMA, шоу SEMA, Tesla Model S, Tesla Model 3, тюнинг Tesla, тюнинг Tesla Model S, тюнинг Tesla Model 3 Fullscreen
Доработанная Tesla Model 3
Tesla на шоу SEMA, шоу SEMA, Tesla Model S, Tesla Model 3, тюнинг Tesla, тюнинг Tesla Model S, тюнинг Tesla Model 3 Fullscreen
Спойлер и диффузор выполнены из карбона
Tesla на шоу SEMA, шоу SEMA, Tesla Model S, Tesla Model 3, тюнинг Tesla, тюнинг Tesla Model S, тюнинг Tesla Model 3 Fullscreen
Электрокары получили обвес и расширители арок
Tesla на шоу SEMA, шоу SEMA, Tesla Model S, Tesla Model 3, тюнинг Tesla, тюнинг Tesla Model S, тюнинг Tesla Model 3 Fullscreen
Тюнингованная Tesla Model S
Tesla на шоу SEMA, шоу SEMA, Tesla Model S, Tesla Model 3, тюнинг Tesla, тюнинг Tesla Model S, тюнинг Tesla Model 3 Fullscreen
Ателье TSK не впервые принимает участие в SEMA
Tesla на шоу SEMA, шоу SEMA, Tesla Model S, Tesla Model 3, тюнинг Tesla, тюнинг Tesla Model S, тюнинг Tesla Model 3
Tesla на шоу SEMA, шоу SEMA, Tesla Model S, Tesla Model 3, тюнинг Tesla, тюнинг Tesla Model S, тюнинг Tesla Model 3
Tesla на шоу SEMA, шоу SEMA, Tesla Model S, Tesla Model 3, тюнинг Tesla, тюнинг Tesla Model S, тюнинг Tesla Model 3
Tesla на шоу SEMA, шоу SEMA, Tesla Model S, Tesla Model 3, тюнинг Tesla, тюнинг Tesla Model S, тюнинг Tesla Model 3
Tesla на шоу SEMA, шоу SEMA, Tesla Model S, Tesla Model 3, тюнинг Tesla, тюнинг Tesla Model S, тюнинг Tesla Model 3

Примечательно, что тюнинг Tesla полностью выполнили своими силами. По словам основателя TSK Богдана Головатюка, аксессуары от сторонних производителей не использовались – все детали созданы украинскими мастерами из карбона и стекловолокна.

На SEMA привезли один электрокар Tesla Model S и три Tesla Model 3. У всех авто расширены крылья, появились карбоновые обвес, диффузор и спойлер, а также капот из стекловолокна. Одна из Model 3 (ее назвали cyber3) доработана сильнее – у нее полностью изменена передняя часть и заменены фары.

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Тюнинг-ателье TSK уже не первый раз принимает участие в SEMA. В прошлом году в Лас-Вегасе украинцы также показали усовершенствованный седан Tesla Model 3.

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