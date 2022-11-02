Украинцы доработали электромобили Tesla для самого известного в мире тюнинг-шоу (фото)

Украинское ателье TSK привезло на шоу SEMA четыре тюнингованных электрокара Tesla. Все детали для доработки авто мастера создали своими руками.

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На самом крупном и знаменитом тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе присутствует украинский стенд. На нем выставлены доработанные электромобили Tesla. Об этом пишет сайт Autogeek.

Впечатляющий тюнинг Tesla выполнило ателье TSK. Его мастерская в Ирпене серьезно пострадала во время российской оккупации, но все же автомобили успели построить и доставить в США аккурат к SEMA-2022.

[ + – ] Доработанная Tesla Model 3 [ + – ] Спойлер и диффузор выполнены из карбона [ + – ] Электрокары получили обвес и расширители арок [ + – ] Тюнингованная Tesla Model S [ + – ] Ателье TSK не впервые принимает участие в SEMA

Примечательно, что тюнинг Tesla полностью выполнили своими силами. По словам основателя TSK Богдана Головатюка, аксессуары от сторонних производителей не использовались – все детали созданы украинскими мастерами из карбона и стекловолокна.

На SEMA привезли один электрокар Tesla Model S и три Tesla Model 3. У всех авто расширены крылья, появились карбоновые обвес, диффузор и спойлер, а также капот из стекловолокна. Одна из Model 3 (ее назвали cyber3) доработана сильнее – у нее полностью изменена передняя часть и заменены фары.

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Тюнинг-ателье TSK уже не первый раз принимает участие в SEMA. В прошлом году в Лас-Вегасе украинцы также показали усовершенствованный седан Tesla Model 3.

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