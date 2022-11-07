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Брутальный дизайн и просторный салон: представлен новый кроссовер Honda Pilot 2023 (видео)

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Фото: Honda | Дизайн Honda Pilot снова стал угловатым

Новая Honda Pilot стала крупнее и вернулась к угловатому дизайну. Флагманский кроссовер марки получил внедорожную версию, а его комплектацию расширили.

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В США презентовали Honda Pilot четвертого поколения. Большой семейный кроссовер поступит в продажу с декабря по цене от 40 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Honda.

Honda Pilot 2023, Honda Pilot, новая Honda Pilot, кроссовер Honda, Хонда Пилот, новая Хонда Пилот Fullscreen
Honda Pilot TrailSport нацелена на бездорожье
Фото: Honda

Дизайн Honda Pilot 2023

Новая Honda Pilot радикально изменилась внешне и вернулась к брутальному угловатому дизайну, свойственному первым поколениям модели. У кроссовера высокий капот, огромная решетка радиатора и продолговатые фары в духе младшей Honda CR-V.

Наряду со стандартной версией предложен и вариант повышенной проходимостью TrailSport с увеличенным клиренсом и 18-дюймовыми внедорожными шинами.

Honda Pilot 2023, Honda Pilot, новая Honda Pilot, кроссовер Honda, Хонда Пилот, новая Хонда Пилот Fullscreen
Кроссовер стал крупнее и просторнее внутри
Фото: Honda

Кроссовер построен на новой платформе, которую также используют Honda Ridgeline и Acura MDX. Авто стало несколько крупнее предшественника.

Размеры Honda Pilot 2023:

  • Длина – 5077 мм
  • Ширина – 1994 мм
  • Высота – 1803 мм
  • Колесная база – 2890 мм
Honda Pilot 2023, Honda Pilot, новая Honda Pilot, кроссовер Honda, Хонда Пилот, новая Хонда Пилот Fullscreen
Honda Pilot 2023 получила виртуальную панель приборов и увеличенный сенсорный дисплей
Фото: Honda

Салон и комплектация Honda Pilot 2023

У всех Honda Pilot отныне цифровой щиток приборов. На центральной панели уменьшили количество кнопок, а тачскрин мультимедиа увеличили до 9 дюймов в диагонали. Внутри теперь 14 подстаканников и немало отсеков для мелкой поклажи.

Кроссовер Honda Pilot просторнее предшественника – на втором ряду на 60 мм больше места для ног. К тому же, сиденья оснащены горизонтальной регулировкой и изменяемым углом наклона спинок. Как и прежде, доступны версии на 7 и 8 мест. Объем багажника вырос до 635-3219 л.

Базовая комплектация Honda Pilot теперь включает 8 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон. В топовых версиях появились камеры кругового обзора и мощная акустика Bose с 12 динамиками.

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Новая Honda Pilot 2023, характеристики

Кроссовер Honda сохранил 3,5-литровый V6, но его мощность выросла до 289 л. с. К тому же, установлен новый 10-ступенчатый автомат. Кроссовер способен буксировать прицеп весом 2,2 тонны.

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Кроссовер сохранил 3,5-литровый V6
Фото: Honda

Полный привод Honda Pilot, как и ранее, дополнен функцией векторизации тяги. В версии TrailSport он перенастроен для бездорожья.

Ранее Фокус рассказывал про самый доступный кроссовер Honda. Это компактная модель для молодежи.

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