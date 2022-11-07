Брутальный дизайн и просторный салон: представлен новый кроссовер Honda Pilot 2023 (видео)
Новая Honda Pilot стала крупнее и вернулась к угловатому дизайну. Флагманский кроссовер марки получил внедорожную версию, а его комплектацию расширили.
В США презентовали Honda Pilot четвертого поколения. Большой семейный кроссовер поступит в продажу с декабря по цене от 40 000 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Honda.
Дизайн Honda Pilot 2023
Новая Honda Pilot радикально изменилась внешне и вернулась к брутальному угловатому дизайну, свойственному первым поколениям модели. У кроссовера высокий капот, огромная решетка радиатора и продолговатые фары в духе младшей Honda CR-V.
Наряду со стандартной версией предложен и вариант повышенной проходимостью TrailSport с увеличенным клиренсом и 18-дюймовыми внедорожными шинами.
Кроссовер построен на новой платформе, которую также используют Honda Ridgeline и Acura MDX. Авто стало несколько крупнее предшественника.
Размеры Honda Pilot 2023:
- Длина – 5077 мм
- Ширина – 1994 мм
- Высота – 1803 мм
- Колесная база – 2890 мм
Салон и комплектация Honda Pilot 2023
У всех Honda Pilot отныне цифровой щиток приборов. На центральной панели уменьшили количество кнопок, а тачскрин мультимедиа увеличили до 9 дюймов в диагонали. Внутри теперь 14 подстаканников и немало отсеков для мелкой поклажи.
Кроссовер Honda Pilot просторнее предшественника – на втором ряду на 60 мм больше места для ног. К тому же, сиденья оснащены горизонтальной регулировкой и изменяемым углом наклона спинок. Как и прежде, доступны версии на 7 и 8 мест. Объем багажника вырос до 635-3219 л.
Базовая комплектация Honda Pilot теперь включает 8 подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, контроля разметки и "слепых" зон. В топовых версиях появились камеры кругового обзора и мощная акустика Bose с 12 динамиками.Важно
Новая Honda Pilot 2023, характеристики
Кроссовер Honda сохранил 3,5-литровый V6, но его мощность выросла до 289 л. с. К тому же, установлен новый 10-ступенчатый автомат. Кроссовер способен буксировать прицеп весом 2,2 тонны.
Полный привод Honda Pilot, как и ранее, дополнен функцией векторизации тяги. В версии TrailSport он перенастроен для бездорожья.
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