Брутальний дизайн і просторий салон: представлений новий кросовер Honda Pilot 2023 (відео)
Нова Honda Pilot стала більшою і повернулася до незграбного дизайну. Флагманський кросовер марки отримав позашляхову версію, а його комплектацію розширили.
У США презентували Honda Pilot четвертого покоління. Великий сімейний кросовер надійде у продаж із грудня за ціною від 40 000 доларів. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Honda.
Дизайн Honda Pilot 2023
Нова Honda Pilot радикально змінилася зовні та повернулася до брутального незграбного дизайну, властивого першим поколінням моделі. У кросовера високий капот, величезна решітка радіатора та довгасті фари на кшталт молодшої Honda CR-V.
Разом зі стандартною версією запропоновано і варіант підвищеної прохідності TrailSport із збільшеним кліренсом і 18-дюймовими позашляховими шинами.
Кросовер побудований на новій платформі, яку також використовують Honda Ridgeline та Acura MDX. Авто стало дещо більшим за попередника.
Розміри Honda Pilot 2023:
- довжина — 5 077 мм;
- ширина — 1 994 мм;
- висота — 1 803 мм;
- колісна база — 2 890 мм.
Салон і комплектація Honda Pilot 2023
В усіх Honda Pilot відтепер цифровий щиток приладів. На центральній панелі зменшили кількість кнопок, а мультимедіа тачскріна збільшили до 9 дюймів у діагоналі. Усередині тепер 14 підсклянників і чимало відсіків для дрібної поклажі.
Кросовер Honda Pilot просторіший за попередника — на другому ряду на 60 мм більше місця для ніг. До того ж, сидіння оснащені горизонтальним регулюванням і кутом нахилу спинок, що змінюється. Як і раніше, доступні версії на 7 та 8 місць. Об'єм багажника зріс до 635-3 219 л.
Базова комплектація Honda Pilot тепер враховує 8 подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон. У топових версіях з'явилися камери кругового огляду та потужна акустика Bose із 12 динаміками.Важливо
Нова Honda Pilot 2023, характеристики
Кросовер Honda зберіг 3,5-літровий V6, але його потужність зросла до 289 к. с. До того ж встановлено новий 10-ступінчастий автомат. Кросовер здатний буксирувати причіп вагою 2,2 тонни.
Повний привід Honda Pilot, як і раніше, доповнено функцією векторизації тяги. У версії TrailSport він переналаштований для бездоріжжя.
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