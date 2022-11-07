Брутальний дизайн і просторий салон: представлений новий кросовер Honda Pilot 2023 (відео)

Нова Honda Pilot стала більшою і повернулася до незграбного дизайну. Флагманський кросовер марки отримав позашляхову версію, а його комплектацію розширили.

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[ + – ] Honda Pilot TrailSport націлена на бездоріжжя Фото: Honda

Дизайн Honda Pilot 2023

Нова Honda Pilot радикально змінилася зовні та повернулася до брутального незграбного дизайну, властивого першим поколінням моделі. У кросовера високий капот, величезна решітка радіатора та довгасті фари на кшталт молодшої Honda CR-V.

Разом зі стандартною версією запропоновано і варіант підвищеної прохідності TrailSport із збільшеним кліренсом і 18-дюймовими позашляховими шинами.

[ + – ] Кросовер став більшим і просторішим усередині Фото: Honda

Кросовер побудований на новій платформі, яку також використовують Honda Ridgeline та Acura MDX. Авто стало дещо більшим за попередника.

Розміри Honda Pilot 2023:

довжина — 5 077 мм;

ширина — 1 994 мм;

висота — 1 803 мм;

колісна база — 2 890 мм.

[ + – ] Honda Pilot 2023 отримала віртуальну панель приладів і збільшений сенсорний дисплей Фото: Honda

Салон і комплектація Honda Pilot 2023

В усіх Honda Pilot відтепер цифровий щиток приладів. На центральній панелі зменшили кількість кнопок, а мультимедіа тачскріна збільшили до 9 дюймів у діагоналі. Усередині тепер 14 підсклянників і чимало відсіків для дрібної поклажі.

Кросовер Honda Pilot просторіший за попередника — на другому ряду на 60 мм більше місця для ніг. До того ж, сидіння оснащені горизонтальним регулюванням і кутом нахилу спинок, що змінюється. Як і раніше, доступні версії на 7 та 8 місць. Об'єм багажника зріс до 635-3 219 л.

Базова комплектація Honda Pilot тепер враховує 8 подушок безпеки, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, контролю розмітки та "сліпих" зон. У топових версіях з'явилися камери кругового огляду та потужна акустика Bose із 12 динаміками.

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Нова Honda Pilot 2023, характеристики

Кросовер Honda зберіг 3,5-літровий V6, але його потужність зросла до 289 к. с. До того ж встановлено новий 10-ступінчастий автомат. Кросовер здатний буксирувати причіп вагою 2,2 тонни.

[ + – ] Кросовер зберіг 3,5-літровий V6 Фото: Honda

Повний привід Honda Pilot, як і раніше, доповнено функцією векторизації тяги. У версії TrailSport він переналаштований для бездоріжжя.

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