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Авто

Японська якість: Honda Civic проїхала 400 тисяч км за рік без жодної поломки (фото)

Honda Civic 2022, Honda Civic, Honda Civic 2022, Honda Civic, нова Honda Civic
Honda Civic використовували у службі доставки медикаментів

Honda Civic активно експлуатували у кур'єрській службі і щодня авто проїжджало не менше 1000 км. Автомобіль регулярно обслуговували на СТО.

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У США виявили Honda Civic 2022 модельного року із рекордним пробігом. Усього протягом року автомобіль проїхав близько 400 000 км. Про це повідомляє сайт Weeks Motors.

Honda Civic 2022, Honda Civic, Honda Civic 2022, Honda Civic, нова Honda Civic Fullscreen
За перші три дні експлуатації авто проїхало 16 тис. км

Якщо точніше, то на одометрі авто 400222 км. Машина придбана наприкінці 2021 року (модельний та календарний роки різняться). Власник є медичним кур'єром та використовував Honda Civic для роботи — розвозив на ньому медикаменти у штаті Техас.

Honda Civic 2022, Honda Civic, Honda Civic 2022, Honda Civic, нова Honda Civic Fullscreen
Honda Civic регулярно обслуговували на СТО

Авто експлуатувалося дуже активно — в середньому проїжджало майже по 1000 км на день, а часом долало і набагато більші відстані. Так, за перші три дні Honda Civic наїздила 16674 км і вирушила на заміну масла.

Honda Civic 2022, Honda Civic, Honda Civic 2022, Honda Civic, нова Honda Civic Fullscreen
За рік експлуатації проблем з авто не виникло

Обслуговували авто регулярно: за даними сервісу Carfax, масло та фільтри змінювали раз на 15-16 тис. км, а після 80 тис. та 325 тис. км також замінили охолоджувальну та гальмівну рідини. Нові свічки запалювання ставили кожних 160 тис. км.

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Жодних проблем у процесі експлуатації не виникло і своєчасний сервіс, звичайно ж, відіграв свою роль. Автомобіль має чудовий вигляд і на ньому не видно слідів зношування.

Honda Civic 2022, Honda Civic, Honda Civic 2022, Honda Civic, нова Honda Civic Fullscreen
У салоні не видно слідів зношування

Зараз машину виставлено на продаж — купити Honda Civic можна за $18 999. Новою вона коштувала 27 000 доларів.

Раніше Фокус розповідав про пікап Ford, який проїхав близько 1,5 мільйонів кілометрів за шість років.

Також ми писали про Mercedes-Benz E-Class W124 з пробігом понад 1,5 млн км.