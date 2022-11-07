Японська якість: Honda Civic проїхала 400 тисяч км за рік без жодної поломки (фото)
Honda Civic активно експлуатували у кур'єрській службі і щодня авто проїжджало не менше 1000 км. Автомобіль регулярно обслуговували на СТО.
У США виявили Honda Civic 2022 модельного року із рекордним пробігом. Усього протягом року автомобіль проїхав близько 400 000 км. Про це повідомляє сайт Weeks Motors.
Якщо точніше, то на одометрі авто 400222 км. Машина придбана наприкінці 2021 року (модельний та календарний роки різняться). Власник є медичним кур'єром та використовував Honda Civic для роботи — розвозив на ньому медикаменти у штаті Техас.
Авто експлуатувалося дуже активно — в середньому проїжджало майже по 1000 км на день, а часом долало і набагато більші відстані. Так, за перші три дні Honda Civic наїздила 16674 км і вирушила на заміну масла.
Обслуговували авто регулярно: за даними сервісу Carfax, масло та фільтри змінювали раз на 15-16 тис. км, а після 80 тис. та 325 тис. км також замінили охолоджувальну та гальмівну рідини. Нові свічки запалювання ставили кожних 160 тис. км.Важливо
Жодних проблем у процесі експлуатації не виникло і своєчасний сервіс, звичайно ж, відіграв свою роль. Автомобіль має чудовий вигляд і на ньому не видно слідів зношування.
Зараз машину виставлено на продаж — купити Honda Civic можна за $18 999. Новою вона коштувала 27 000 доларів.
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