Японська якість: Honda Civic проїхала 400 тисяч км за рік без жодної поломки (фото)

Honda Civic активно експлуатували у кур'єрській службі і щодня авто проїжджало не менше 1000 км. Автомобіль регулярно обслуговували на СТО.

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У США виявили Honda Civic 2022 модельного року із рекордним пробігом. Усього протягом року автомобіль проїхав близько 400 000 км. Про це повідомляє сайт Weeks Motors.

[ + – ] За перші три дні експлуатації авто проїхало 16 тис. км

Якщо точніше, то на одометрі авто 400222 км. Машина придбана наприкінці 2021 року (модельний та календарний роки різняться). Власник є медичним кур'єром та використовував Honda Civic для роботи — розвозив на ньому медикаменти у штаті Техас.

[ + – ] Honda Civic регулярно обслуговували на СТО

Авто експлуатувалося дуже активно — в середньому проїжджало майже по 1000 км на день, а часом долало і набагато більші відстані. Так, за перші три дні Honda Civic наїздила 16674 км і вирушила на заміну масла.

[ + – ] За рік експлуатації проблем з авто не виникло

Обслуговували авто регулярно: за даними сервісу Carfax, масло та фільтри змінювали раз на 15-16 тис. км, а після 80 тис. та 325 тис. км також замінили охолоджувальну та гальмівну рідини. Нові свічки запалювання ставили кожних 160 тис. км.

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Жодних проблем у процесі експлуатації не виникло і своєчасний сервіс, звичайно ж, відіграв свою роль. Автомобіль має чудовий вигляд і на ньому не видно слідів зношування.

[ + – ] У салоні не видно слідів зношування

Зараз машину виставлено на продаж — купити Honda Civic можна за $18 999. Новою вона коштувала 27 000 доларів.

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