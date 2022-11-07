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Авто

Японское качество: Honda Civic проехала 400 тысяч км за год без единой поломки (фото)

Хонда Сивик 2022, Хонда Сивик, Honda Civic 2022, Honda Civic, новая Honda Civic
Honda Civic использовали в службе доставки медикаментов

Honda Civic активно эксплуатировали в курьерской службе и ежедневно авто проезжало не менее 1000 км. Автомобиль регулярно обслуживали на СТО.

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В США обнаружили Honda Civic 2022 модельного года с рекордным пробегом. Всего за год автомобиль проехал около 400 000 км. Об этом сообщает сайт Weeks Motors.

Хонда Сивик 2022, Хонда Сивик, Honda Civic 2022, Honda Civic, новая Honda Civic Fullscreen
За первые три дня эксплуатации авто проехало 16 тыс. км

Если точнее, то на одометре авто 400 222 км. Машина приобретена в конце 2021 года (модельный и календарный годы различаются). Владелец является медицинским курьером и использовал Honda Civic по работе – развозил на нем медикаменты в штате Техас.

Хонда Сивик 2022, Хонда Сивик, Honda Civic 2022, Honda Civic, новая Honda Civic Fullscreen
Honda Civic регулярно обслуживали на СТО

Авто эксплуатировалось очень активно – в среднем проезжало почти по 1000 км в день, а порой преодолевало и гораздо большие расстояния. Так, за первые три дня Honda Civic наездила 16 674 км и отправилась на замену масла.

Хонда Сивик 2022, Хонда Сивик, Honda Civic 2022, Honda Civic, новая Honda Civic Fullscreen
За год эксплуатации проблем с авто не возникло

Обслуживали авто регулярно: по данным сервиса Carfax, масло и фильтры меняли раз на 15-16 тыс. км, а после 80 тыс. и 325 тыс. км также заменили охлаждающую и тормозную жидкости. Новые свечи зажигания ставили каждые 160 тыс. км.

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Никаких проблем в процессе эксплуатации не возникло и своевременный сервис, конечно же, сыграл свою роль. Автомобиль отлично выглядит и на нем не видно следов износа.

Хонда Сивик 2022, Хонда Сивик, Honda Civic 2022, Honda Civic, новая Honda Civic Fullscreen
В салоне не видно следов износа

Сейчас машина выставлена на продажу – купить Honda Civic можно за $18 999. Новой она стоила 27 000 долларов.

Ранее Фокус рассказывал про пикап Ford, проехавший около 1,5 миллиона километров за шесть лет.

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