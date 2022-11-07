Японское качество: Honda Civic проехала 400 тысяч км за год без единой поломки (фото)

Honda Civic активно эксплуатировали в курьерской службе и ежедневно авто проезжало не менее 1000 км. Автомобиль регулярно обслуживали на СТО.

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В США обнаружили Honda Civic 2022 модельного года с рекордным пробегом. Всего за год автомобиль проехал около 400 000 км. Об этом сообщает сайт Weeks Motors.

[ + – ] За первые три дня эксплуатации авто проехало 16 тыс. км

Если точнее, то на одометре авто 400 222 км. Машина приобретена в конце 2021 года (модельный и календарный годы различаются). Владелец является медицинским курьером и использовал Honda Civic по работе – развозил на нем медикаменты в штате Техас.

[ + – ] Honda Civic регулярно обслуживали на СТО

Авто эксплуатировалось очень активно – в среднем проезжало почти по 1000 км в день, а порой преодолевало и гораздо большие расстояния. Так, за первые три дня Honda Civic наездила 16 674 км и отправилась на замену масла.

[ + – ] За год эксплуатации проблем с авто не возникло

Обслуживали авто регулярно: по данным сервиса Carfax, масло и фильтры меняли раз на 15-16 тыс. км, а после 80 тыс. и 325 тыс. км также заменили охлаждающую и тормозную жидкости. Новые свечи зажигания ставили каждые 160 тыс. км.

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Никаких проблем в процессе эксплуатации не возникло и своевременный сервис, конечно же, сыграл свою роль. Автомобиль отлично выглядит и на нем не видно следов износа.

[ + – ] В салоне не видно следов износа

Сейчас машина выставлена на продажу – купить Honda Civic можно за $18 999. Новой она стоила 27 000 долларов.

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