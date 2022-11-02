Стильно та недорого: представлений найдоступніший кросовер Honda (відео)

Honda WR-V — компактний кросовер завдовжки трохи більше 4 метрів. Спочатку дебютувала бензинова версія моделі, а потім з'явиться економічний гібридний варіант.

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Нова Honda WR-V офіційно представлена на автошоу у Джакарті. Бюджетний молодіжний кросовер надійде у продаж із початку 2023 року за ціною приблизно від 15 000 доларів. Відео із моделлю опублікували на офіційному Youtube-каналі Honda.

[ + – ] Авто відрізняється виразним дизайном Фото: Honda

Honda WR-V 2023 — серійна версія торішнього концепту RS. Модель відрізняється яскравим динамічним дизайном з короткими навісами кузова і великим кутом нахилу заднього скла. Широка радіаторна решітка поєднується з розкосими діодними фарами. Ручки задніх дверей заховані у стійках. Спортивний варіант RS отримав обвіс, 17-дюймові диски та збільшений спойлер на даху.

Модель збудована на платформі гетчбека City. Це найменший кросовер Honda.

[ + – ] Ручки задніх дверей заховані у стійках даху Фото: Honda

Розміри Honda WR-V 2023:

Довжина – 4060 мм

Ширина – 1780 мм

Висота – 1608 мм

Колісна база – 2350 мм

[ + – ] Провідні версії отримали 7,0-дюймовий тачскрін Фото: Honda

Розробники стверджують, що кросовер Honda WR-V — один із найпростіших у класі. Об'єм його багажника становить 380 л.

Провідні версії отримали 7,0-дюймовий сенсорний дисплей, безключовий доступ, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль. Також передбачено 6 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі.

Спочатку нова Honda WR-V 2023 буде доступна з 1,5-літровим 121-сильним бензиновим двигуном, але пізніше має з'явитися економічний гібрид. На вибір запропоновані 5-ступінчаста механічна КПП та варіатор. Привід тільки передній, але у кросовера великий (220 мм) кліренс. Honda WR-V спочатку продаватимуть в азіатських країнах, але вже відомо, що модель з'явиться і в інших регіонах світу.

Раніше Фокус розповідав, що нову Honda Accord 2023 показали фото перед прем'єрою.