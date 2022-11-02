Стильно и недорого: представлен самый доступный кроссовер Honda (видео)
Honda WR-V — компактный кроссовер длиной немногим более 4 метров. Поначалу дебютировала бензиновая версия модели, а позже появится экономичный гибридный вариант.
Новая Honda WR-V официально представлена на автошоу в Джакарте. Бюджетный молодежный кроссовер поступит в продажу с начала 2023 года по цене примерно от 15 000 долларов. Видео с моделью опубликовали на официальном Youtube-канале Honda.
Honda WR-V 2023 – серийная версия прошлогоднего концепта RS. Модель отличается ярким динамичным дизайном с короткими свесами кузова и большим углом наклона заднего стекла. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами. Ручки задних дверей спрятаны в стойках. Спортивный вариант RS получил обвес, 17-дюймовые диски и увеличенный спойлер на крыше.
Модель построена на платформе хэтчбека City. Это самый маленький кроссовер Honda.
Размеры Honda WR-V 2023:
- Длина – 4060 мм
- Ширина – 1780 мм
- Высота – 1608 мм
- Колесная база – 2350 мм
Разработчики утверждают, что кроссовер Honda WR-V – один из самых просторных в классе. Объем его багажника составляет 380 л.
Топовые версии получили 7,0-дюймовый сенсорный дисплей, бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль. Также предусмотрены 6 подушек безопасности, системы автоматического торможения и удержания в полосе.
Поначалу новая Honda WR-V 2023 будет доступна с 1,5-литровым 121-сильным бензиновым двигателем, но позже должен появиться экономичный гибрид. На выбор предложены 5-ступенчатая механическая КПП и вариатор. Привод – только передний, но у кроссовера большой (220 мм) клиренс. Honda WR-V изначально будут продавать в азиатских странах, но уже известно, что модель появится и в других регионах мира.
Ранее Фокус рассказывал, что новую Honda Accord 2023 показали на фото перед премьерой.