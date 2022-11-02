Стильно и недорого: представлен самый доступный кроссовер Honda (видео)

Honda WR-V — компактный кроссовер длиной немногим более 4 метров. Поначалу дебютировала бензиновая версия модели, а позже появится экономичный гибридный вариант.

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Новая Honda WR-V официально представлена на автошоу в Джакарте. Бюджетный молодежный кроссовер поступит в продажу с начала 2023 года по цене примерно от 15 000 долларов. Видео с моделью опубликовали на официальном Youtube-канале Honda.

[ + – ] Авто отличается выразительным дизайном Фото: Honda

Honda WR-V 2023 – серийная версия прошлогоднего концепта RS. Модель отличается ярким динамичным дизайном с короткими свесами кузова и большим углом наклона заднего стекла. Широкая решетка радиатора сочетается с раскосыми диодными фарами. Ручки задних дверей спрятаны в стойках. Спортивный вариант RS получил обвес, 17-дюймовые диски и увеличенный спойлер на крыше.

Модель построена на платформе хэтчбека City. Это самый маленький кроссовер Honda.

[ + – ] Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: Honda

Размеры Honda WR-V 2023:

Длина – 4060 мм

Ширина – 1780 мм

Высота – 1608 мм

Колесная база – 2350 мм

[ + – ] Топовые версии получили 7,0-дюймовый тачскрин Фото: Honda

Разработчики утверждают, что кроссовер Honda WR-V – один из самых просторных в классе. Объем его багажника составляет 380 л.

Топовые версии получили 7,0-дюймовый сенсорный дисплей, бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль. Также предусмотрены 6 подушек безопасности, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Поначалу новая Honda WR-V 2023 будет доступна с 1,5-литровым 121-сильным бензиновым двигателем, но позже должен появиться экономичный гибрид. На выбор предложены 5-ступенчатая механическая КПП и вариатор. Привод – только передний, но у кроссовера большой (220 мм) клиренс. Honda WR-V изначально будут продавать в азиатских странах, но уже известно, что модель появится и в других регионах мира.

Ранее Фокус рассказывал, что новую Honda Accord 2023 показали на фото перед премьерой.