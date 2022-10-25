Новую Honda Accord 2023 показали на первых официальных фото

Новая Honda Accord подрастет в размерах и станет солиднее на вид. Наряду с бензиновыми модификациями предложат экономичный гибрид.

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Опубликованы первые официальные фото новой Honda Accord. Одиннадцатое поколение седана должны представить уже в ноябре. Об этом сообщает официальный сайт Honda.

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Honda

На тизерах показали как дизайн, так и часть салона Honda Accord 2023. Следует отметить, что ранее внешность седана полностью рассекретили на патентных изображениях.

[ + – ] В салоне появится большой сенсорный дисплей Фото: Honda

Новая Honda Accord подрастет в размерах и изменится внешне — станет солиднее на вид. Широкая решетка радиатора и продолговатые фары выполнены в духе Honda Civic и кроссовера CR-V, с которыми седан делит платформу. Фонари теперь растянуты на всю ширину кузова.

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На снимке салона показали часть виртуальной панели приборов и 12,3-дюймовый сенсорный дисплей – это самый большой экран в модельном ряду Honda. Сообщается, что мультимедийная система разработана совместно с Google.

[ + – ] Ранее дизайн Honda Accord рассекретили на патентных изображениях Фото: Motor1.com

Характеристики Honda Accord 2023 пока держат в секрете. Скорее всего, автомобиль сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, хотя их отдачу могут повысить. Также анонсирована экономичная гибридная модификация. Седан будут оснащать 10-ступенчатой автоматической КПП и вариатором.

Ранее Фокус сообщал, что Honda презентовала свой первый электрокроссовер. Его разрабатывают совместно с General Motors.

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