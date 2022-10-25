Hyundai показали стильный и недорогой спортивный седан за $18 500 (фото)

Новый Hyundai Lafesta N Line оснащен 200-сильным турбомотором и развивает 220 км/ч. Седан получил аэродинамический обвес и большое антикрыло.

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Опубликованы официальные фото Hyundai Lafesta N Line. Спортивный седан поступит в продажу с начала ноября по цене от 18 500 долларов. Об этом сообщает сайт корейской марки.

[ + – ] Под капотом Hyundai Lafesta N Line установлен 200-сильный турбомотор Фото: Hyundai

Седан Hyundai Lafesta известен с 2018 года и занимает нишу между моделями Elantra и Sonata, а выпускают его на китайском предприятии. В линейке присутствуют бензиновые и электрические версии, причем последние — даже продаются в Украине.

[ + – ] На крышке багажника установлено антикрыло Фото: Hyundai

Новый заряженный Hyundai Lafesta N Line получил 1,5-литровый 200-сильный турбомотор и 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями. Максимальная скорость составляет 220 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает около 8 с. Также доработана подвеска и установлены увеличенные тормоза.

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Отличить Hyundai Lafesta N Line можно по особой решетке радиатора, аэродинамическому обвесу и большому заднему антикрылу. Кроме того, седан получил 19-дюймовые диски и воздухозаборник на капоте.

[ + – ] Вместо рычага КПП появились кнопки Фото: Hyundai

Салон Hyundai Lafesta кардинально переделан. На передней панели теперь установлены два 10,25-дюймовых дисплея, а вместо рычага КПП предусмотрены кнопки, как в Hyundai Sonata и Santa Fe. В отделке использована кожа с ярко-красной прострочкой, а педали украшены металлическими накладками.

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