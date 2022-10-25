Hyundai показали стильний і недорогий спортивний седан за $18 500 (фото)
Новий Hyundai Lafesta N Line оснащений 200-сильним турбомотором і розвиває 220 км/год. Седан отримав аеродинамічний обвіс і велике антикрило.
Опубліковано офіційні фото Hyundai Lafesta N Line. Спортивний седан надійде у продаж із початку листопада за ціною від 18 500 доларів. Про це повідомляє сайт корейської марки.
Седан Hyundai Lafesta відомий з 2018 року і займає нішу між моделями Elantra та Sonata, а випускають його на китайському підприємстві. У лінійці присутні бензинові й електричні версії, причому останні навіть продаються в Україні.
Новий заряджений Hyundai Lafesta N Line отримав 1,5-літровий 200-сильний турбомотор і 7-ступінчасту КПП з двома зчепленнями. Максимальна швидкість становить 220 км/год., а розгін до 100 км/год займає приблизно 8 с. Також доопрацьовано підвіску та встановлено збільшені гальма.
Відрізнити Hyundai Lafesta N Line можна за особливою решіткою радіатора, аеродинамічним обважуванням і великим заднім антикрилом. Крім того, седан отримав 19-дюймові диски та повітрозабірник на капоті.
Салон Hyundai Lafesta кардинально перероблений. На передній панелі тепер встановлені два 10,25-дюймові дисплеї, а замість важеля КПП передбачені кнопки, як у Hyundai Sonata і Santa Fe. В обробці використана шкіра з яскраво-червоним простроченням, а педалі прикрашені металевими накладками.
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