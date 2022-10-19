Hyundai розсекретили авангардного конкурента Lexus ES та Volvo S90 із заводським ГБО (фото)

Новий Hyundai Grandeur виріс у розмірах і відрізняється нестандартним футуристичним дизайном. Седан запропонують у версіях потужністю від 198 до 300 к. с.

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Опубліковано перші офіційні фото Hyundai Grandeur сьомого покоління. Великий седан Е-класу надійде у продаж із початку 2023 року, а його основними конкурентами будуть Lexus ES, Toyota Avalon та Volvo S90. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai.

[ + – ] Довжина седана перевищила 5 метрів Фото: Hyundai

Новий Hyundai Grandeur 2023 (у деяких країнах модель продають під назвою Azera) побудований на сучасній платформі N3, як кросовери Tucson та Santa Fe. Седан виріс у розмірах — його довжина перевищила 5 метрів, а колісна база досягла 2895 мм.

[ + – ] На передній панелі встановлено два великі дисплеї Фото: Hyundai

Авангардний футуристичний дизайн виконаний у дусі мінівена Hyundai Staria. Автомобіль має величезну решітку радіатора і тоненьку діодну смугу на всю ширину кузова. На зміну плавним лініям прийшли грані.

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У салоні Hyundai Grandeur 2023 привертають увагу оригінальне кермо і два великі дисплеї на передній панелі. Ще один екран замінює перемикачі клімат-контролю. Список опцій поповнили паркувальний автопілот і система напівавтономного водіння.

[ + – ] Продаж Hyundai Grandeur стартує на початку 2023 року Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Grandeur поки що не розголошують. Очікується, що седан отримає бензинові мотори об'ємом 2,5 л (198 к. с.) та 3,5 л (300 к. с.), а також гібридну версію на 230 к. с. і 3,5-літровий 240-сильний варіант із заводським ГБО. Усі версії отримають 8-ступінчастий автомат, а привід може бути переднім або повним.

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