Hyundai розсекретили авангардного конкурента Lexus ES та Volvo S90 із заводським ГБО (фото)
Новий Hyundai Grandeur виріс у розмірах і відрізняється нестандартним футуристичним дизайном. Седан запропонують у версіях потужністю від 198 до 300 к. с.
Опубліковано перші офіційні фото Hyundai Grandeur сьомого покоління. Великий седан Е-класу надійде у продаж із початку 2023 року, а його основними конкурентами будуть Lexus ES, Toyota Avalon та Volvo S90. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai.
Новий Hyundai Grandeur 2023 (у деяких країнах модель продають під назвою Azera) побудований на сучасній платформі N3, як кросовери Tucson та Santa Fe. Седан виріс у розмірах — його довжина перевищила 5 метрів, а колісна база досягла 2895 мм.
Авангардний футуристичний дизайн виконаний у дусі мінівена Hyundai Staria. Автомобіль має величезну решітку радіатора і тоненьку діодну смугу на всю ширину кузова. На зміну плавним лініям прийшли грані.Важливо
У салоні Hyundai Grandeur 2023 привертають увагу оригінальне кермо і два великі дисплеї на передній панелі. Ще один екран замінює перемикачі клімат-контролю. Список опцій поповнили паркувальний автопілот і система напівавтономного водіння.
Характеристики Hyundai Grandeur поки що не розголошують. Очікується, що седан отримає бензинові мотори об'ємом 2,5 л (198 к. с.) та 3,5 л (300 к. с.), а також гібридну версію на 230 к. с. і 3,5-літровий 240-сильний варіант із заводським ГБО. Усі версії отримають 8-ступінчастий автомат, а привід може бути переднім або повним.
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