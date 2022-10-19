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Авто

Hyundai розсекретили авангардного конкурента Lexus ES та Volvo S90 із заводським ГБО (фото)

Hyundai Grandeur 2023, Hyundai Grandeur, новий Hyundai Grandeur, Hyundai Azera
Фото: Hyundai | Дизайн передньої частини виконаний у дусі мінівену Hyundai Staria

Новий Hyundai Grandeur виріс у розмірах і відрізняється нестандартним футуристичним дизайном. Седан запропонують у версіях потужністю від 198 до 300 к. с.

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Опубліковано перші офіційні фото Hyundai Grandeur сьомого покоління. Великий седан Е-класу надійде у продаж із початку 2023 року, а його основними конкурентами будуть Lexus ES, Toyota Avalon та Volvo S90. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Hyundai Grandeur 2023, Hyundai Grandeur, новий Hyundai Grandeur, Hyundai Azera Fullscreen
Довжина седана перевищила 5 метрів
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Grandeur 2023 (у деяких країнах модель продають під назвою Azera) побудований на сучасній платформі N3, як кросовери Tucson та Santa Fe. Седан виріс у розмірах — його довжина перевищила 5 метрів, а колісна база досягла 2895 мм.

Hyundai Grandeur 2023, Hyundai Grandeur, новий Hyundai Grandeur, Hyundai Azera Fullscreen
На передній панелі встановлено два великі дисплеї
Фото: Hyundai

Авангардний футуристичний дизайн виконаний у дусі мінівена Hyundai Staria. Автомобіль має величезну решітку радіатора і тоненьку діодну смугу на всю ширину кузова. На зміну плавним лініям прийшли грані.

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У салоні Hyundai Grandeur 2023 привертають увагу оригінальне кермо і два великі дисплеї на передній панелі. Ще один екран замінює перемикачі клімат-контролю. Список опцій поповнили паркувальний автопілот і система напівавтономного водіння.

Hyundai Grandeur 2023, Hyundai Grandeur, новий Hyundai Grandeur, Hyundai Azera Fullscreen
Продаж Hyundai Grandeur стартує на початку 2023 року
Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Grandeur поки що не розголошують. Очікується, що седан отримає бензинові мотори об'ємом 2,5 л (198 к. с.) та 3,5 л (300 к. с.), а також гібридну версію на 230 к. с. і 3,5-літровий 240-сильний варіант із заводським ГБО. Усі версії отримають 8-ступінчастий автомат, а привід може бути переднім або повним.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai створили екстремальний пікап для серйозного бездоріжжя.