Hyundai рассекретили авангардного конкурента Lexus ES и Volvo S90 с заводским ГБО (фото)

Новый Hyundai Grandeur подрос в размерах и отличается нестандартным футуристическим дизайном. Седан предложат в версиях мощностью от 198 до 300 л. с.

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Опубликованы первые официальные фото Hyundai Grandeur седьмого поколения. Большой седан Е-класса поступит в продажу с начала 2023 года, а его основными конкурентами будут Lexus ES, Toyota Avalon и Volvo S90. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Hyundai.

[ + – ] Длина седана превысила 5 метров Фото: Hyundai

Новый Hyundai Grandeur 2023 (в некоторых странах модель продают под названием Azera) построен на современной платформе N3, как кроссоверы Tucson и Santa Fe. Седан подрос в размерах – его длина превысила 5 метров, а колесная база достигла 2895 мм.

[ + – ] На передней панели установлены два больших дисплея Фото: Hyundai

Авангардный футуристический дизайн выполнен в духе минивэна Hyundai Staria. У авто огромная решетка радиатора и тоненькая диодная полоса на всю ширину кузова. На смену плавным линиям пришли грани.

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В салоне Hyundai Grandeur 2023 обращают на себя внимание оригинальный руль и два больших дисплея на передней панели. Еще один экран заменяет переключатели климат-контроля. Перечень опций пополнили парковочный автопилот и система полуавтономного вождения.

[ + – ] Продажи Hyundai Grandeur стартуют в начале 2023 года Фото: Hyundai

Характеристики Hyundai Grandeur пока не разглашают. Ожидается, что седан получит бензиновые моторы объемом 2,5 л (198 л. с.) и 3,5 л (300 л. с.), а также гибридную версию на 230 л. с. и 3,5-литровый 240-сильный вариант с заводским ГБО. Все версии получат 8-ступенчатый автомат, а привод может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что Hyundai создали экстремальный пикап для серьезного бездорожья.