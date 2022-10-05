Hyundai показали экстремальный пикап для серьезного бездорожья (фото)

Hyundai Santa Cruz подготовили к суровым условиям пустыни. Пикапу увеличили клиренс, он получил внедорожную резину и защиту днища.

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Новый Hyundai Santa Cruz обзавелся внедорожной версией. Первый пикап в истории корейской марки подготовили к участию во внедорожном ралли. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

[ + – ] Клиренс пикапа вырос до 218 мм Фото: Hyundai

Пикап Hyundai Santa Cruz выйдет на старт Rebelle Rally. Этот марафон протяженностью 2500 км ежегодно проходит в пустынях Калифорнии и Невады, а участвуют в нем исключительно женские экипажи.

[ + – ] Автомобиль оснащен 2,5-литровым турбомотором Фото: Hyundai

Автомобиль приспособлен для использования в самых суровых условиях. Его клиренс увеличен до 218 мм, а днище прикрыто защитными металлическими пластинами. Появились и 17-дюймовые внедорожные шины Falken Wildpeak All-Terrain Trail.

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Также Hyundai Santa Cruz 2022 получил дополнительную диодную оптику, багажник на крыш. В кузове установлены запасное колесо и органайзер со спецоборудованием.

[ + – ] В кузове установили органайзер с креплениями для специального оборудования Фото: Hyundai

Пикап оснащен стандартным 2,5-литровым турбомотором на 280 л. с. и 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а также подключаемым полным приводом. В таком виде он не станет серийным, но у Hyundai Santa Cruz вскоре может появиться версия повышенной проходимости.

Ранее для Rebelle Rally таким же образом подготовили и кроссовер Kia Sportage, причем у него уже есть серийный внедорожный вариант.

Также Фокус сообщал, что знаменитый Hummer H1 вернули в производство, причем выпускают его в Китае.