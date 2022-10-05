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Hyundai показали экстремальный пикап для серьезного бездорожья (фото)

Hyundai Santa Cruz, пикап Hyundai Santa Cruz, пикап Hyundai, новый Hyundai Santa Cruz
Фото: Hyundai | Hyundai Santa Cruz примет участие в соревнованиях Rebelle Rally

Hyundai Santa Cruz подготовили к суровым условиям пустыни. Пикапу увеличили клиренс, он получил внедорожную резину и защиту днища.

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Новый Hyundai Santa Cruz обзавелся внедорожной версией. Первый пикап в истории корейской марки подготовили к участию во внедорожном ралли. Об этом сообщает официальный сайт Hyundai.

Hyundai Santa Cruz, пикап Hyundai Santa Cruz, пикап Hyundai, новый Hyundai Santa Cruz Fullscreen
Клиренс пикапа вырос до 218 мм
Фото: Hyundai

Пикап Hyundai Santa Cruz выйдет на старт Rebelle Rally. Этот марафон протяженностью 2500 км ежегодно проходит в пустынях Калифорнии и Невады, а участвуют в нем исключительно женские экипажи.

Hyundai Santa Cruz, пикап Hyundai Santa Cruz, пикап Hyundai, новый Hyundai Santa Cruz Fullscreen
Автомобиль оснащен 2,5-литровым турбомотором
Фото: Hyundai

Автомобиль приспособлен для использования в самых суровых условиях. Его клиренс увеличен до 218 мм, а днище прикрыто защитными металлическими пластинами. Появились и 17-дюймовые внедорожные шины Falken Wildpeak All-Terrain Trail.

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Также Hyundai Santa Cruz 2022 получил дополнительную диодную оптику, багажник на крыш. В кузове установлены запасное колесо и органайзер со спецоборудованием.

Hyundai Santa Cruz, пикап Hyundai Santa Cruz, пикап Hyundai, новый Hyundai Santa Cruz Fullscreen
В кузове установили органайзер с креплениями для специального оборудования
Фото: Hyundai

Пикап оснащен стандартным 2,5-литровым турбомотором на 280 л. с. и 8-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, а также подключаемым полным приводом. В таком виде он не станет серийным, но у Hyundai Santa Cruz вскоре может появиться версия повышенной проходимости.

Ранее для Rebelle Rally таким же образом подготовили и кроссовер Kia Sportage, причем у него уже есть серийный внедорожный вариант.

Также Фокус сообщал, что знаменитый Hummer H1 вернули в производство, причем выпускают его в Китае.