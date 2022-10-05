Hyundai показали екстремальний пікап для серйозного бездоріжжя (фото)
Hyundai Santa Cruz підготували до суворих умов пустелі. Пікапу збільшили кліренс, він отримав позашляхову гуму та захист днища.
Новий Hyundai Santa Cruz обзавівся позашляховою версією. Перший пікап в історії корейської марки підготували до участі у позашляховому ралі. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.
Пікап Hyundai Santa Cruz вийде на старт Rebelle Rally. Цей марафон протяжністю 2500 км щорічно проходить у пустелях Каліфорнії та Невади, а беруть участь у ньому виключно жіночі екіпажі.
Автомобіль пристосований для використання в найсуворіших умовах. Його кліренс збільшений до 218 мм, а дно прикрите захисними металевими пластинами. З'явились і 17-дюймові позашляхові шини Falken Wildpeak All-Terrain Trail.Важливо
Також Hyundai Santa Cruz 2022 отримав додаткову діодну оптику, багажник на дахах. У кузові встановлені запасне колесо та органайзер зі спецобладнанням.
Пікап оснащений стандартним 2,5-літровим турбомотором на 280 л. с. і 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями, а також повним приводом, що підключається. У такому вигляді він не стане серійним, але Hyundai Santa Cruz незабаром може з'явитися версія підвищеної прохідності.
Раніше для Rebelle Rally так само підготували і кросовер Kia Sportage, причому в нього вже є серійний позашляховий варіант.
Також Фокус повідомляв, що знаменитий Hummer H1 повернули у виробництво, причому випускають його у Китаї.