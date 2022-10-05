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Hyundai показали екстремальний пікап для серйозного бездоріжжя (фото)

Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai, новий Hyundai Santa Cruz
Фото: Hyundai | Hyundai Santa Cruz візьме участь у змаганнях Rebelle Rally

Hyundai Santa Cruz підготували до суворих умов пустелі. Пікапу збільшили кліренс, він отримав позашляхову гуму та захист днища.

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Новий Hyundai Santa Cruz обзавівся позашляховою версією. Перший пікап в історії корейської марки підготували до участі у позашляховому ралі. Про це повідомляє офіційний сайт Hyundai.

Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai, новий Hyundai Santa Cruz Fullscreen
Кліренс пікапа виріс до 218 мм
Фото: Hyundai

Пікап Hyundai Santa Cruz вийде на старт Rebelle Rally. Цей марафон протяжністю 2500 км щорічно проходить у пустелях Каліфорнії та Невади, а беруть участь у ньому виключно жіночі екіпажі.

Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai, новий Hyundai Santa Cruz Fullscreen
Автомобіль оснащений 2,5-літровим турбомотором
Фото: Hyundai

Автомобіль пристосований для використання в найсуворіших умовах. Його кліренс збільшений до 218 мм, а дно прикрите захисними металевими пластинами. З'явились і 17-дюймові позашляхові шини Falken Wildpeak All-Terrain Trail.

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Також Hyundai Santa Cruz 2022 отримав додаткову діодну оптику, багажник на дахах. У кузові встановлені запасне колесо та органайзер зі спецобладнанням.

Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai, новий Hyundai Santa Cruz Fullscreen
У кузові встановили органайзер із кріпленнями для спеціального обладнання.
Фото: Hyundai

Пікап оснащений стандартним 2,5-літровим турбомотором на 280 л. с. і 8-ступінчастим роботом з двома зчепленнями, а також повним приводом, що підключається. У такому вигляді він не стане серійним, але Hyundai Santa Cruz незабаром може з'явитися версія підвищеної прохідності.

Раніше для Rebelle Rally так само підготували і кросовер Kia Sportage, причому в нього вже є серійний позашляховий варіант.

Також Фокус повідомляв, що знаменитий Hummer H1 повернули у виробництво, причому випускають його у Китаї.