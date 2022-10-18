Самый стильный французский кроссовер станет доступной альтернативой BMW X4 (фото)

Peugeot 408 отличается динамичным дизайном с покатой крышей и заостренной задней частью. Купе-кроссовер будет доступен в бензиновых, гибридных и электрических версиях.

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На автошоу в Париже показали новый Peugeot 408. Первый купе-кроссовер французской марки поступит в продажу с начала 2023 года и будет стоить от 32 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

[ + – ] Диодные фары дополнены тоненькими ходовыми огнями Фото: Stellantis

Peugeot 408 2023 стал самым ярким кроссовером бренда и более доступной альтернативой таким моделям, как BMW X4 или Audi Q3 Sportback. У него стремительный профиль с покатой аркообразной крышей, изогнутой оконной линией и заостренной задней частью. Огромная решетка радиатора сочетается с широким воздухозаборником в бампере, а продолговатые диодные фары дополнены фирменными ходовыми огнями.

[ + – ] Задняя часть кроссовера заострена Фото: Stellantis

Кроссовер Peugeot 408 построен на платформе ЕМР, как и хэтчбек 308, но заметно крупнее собрата – 4687 мм в длину и 1848 мм в ширину при колесной базе в 2787 мм. Объем его багажника равен 536-1611 л.

[ + – ] Панель приборов расположена непривычно высоко Фото: Stellantis

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Родство с Peugeot 308 более всего заметно в салоне. У купе-кроссовера такой же компактный руль, а виртуальный щиток приборов расположен очень высоко. Сенсорный дисплей мультимедиа повернут к водителю. Среди опций есть отделка кожей Nappa, камеры кругового обзора, система ночного видения и акустика Focal мощностью 690 Вт.

[ + – ] Объем багажника составляет 536-1611 л Фото: Stellantis

Новый Peugeot 408 2023 дебютировал в трех версиях – с 1,2-литровым 130-сильным бензиновым турбомотором, а также плаг-ин гибридными установками на 180 и 225 л. с. Топовый вариант способен разгоняться до 100 км/ч за 8 с и проезжать свыше 50 км на электротяге. Позже должен появиться электрический кроссовер со 156-сильной установкой от Peugeot e-308.

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