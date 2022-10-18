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Авто

Самый стильный французский кроссовер станет доступной альтернативой BMW X4 (фото)

Новый Пежо 408, пежо 408, новый Peugeot 408, Peugeot 408 2023, Peugeot 408, кроссовер Peugeot 408
Фото: Stellantis | Peugeot 408 привлекает купеобразным профилем

Peugeot 408 отличается динамичным дизайном с покатой крышей и заостренной задней частью. Купе-кроссовер будет доступен в бензиновых, гибридных и электрических версиях.

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На автошоу в Париже показали новый Peugeot 408. Первый купе-кроссовер французской марки поступит в продажу с начала 2023 года и будет стоить от 32 000 евро. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Новый Пежо 408, пежо 408, новый Peugeot 408, Peugeot 408 2023, Peugeot 408, кроссовер Peugeot 408 Fullscreen
Диодные фары дополнены тоненькими ходовыми огнями
Фото: Stellantis

Peugeot 408 2023 стал самым ярким кроссовером бренда и более доступной альтернативой таким моделям, как BMW X4 или Audi Q3 Sportback. У него стремительный профиль с покатой аркообразной крышей, изогнутой оконной линией и заостренной задней частью. Огромная решетка радиатора сочетается с широким воздухозаборником в бампере, а продолговатые диодные фары дополнены фирменными ходовыми огнями.

Новый Пежо 408, пежо 408, новый Peugeot 408, Peugeot 408 2023, Peugeot 408, кроссовер Peugeot 408 Fullscreen
Задняя часть кроссовера заострена
Фото: Stellantis

Кроссовер Peugeot 408 построен на платформе ЕМР, как и хэтчбек 308, но заметно крупнее собрата – 4687 мм в длину и 1848 мм в ширину при колесной базе в 2787 мм. Объем его багажника равен 536-1611 л.

Новый Пежо 408, пежо 408, новый Peugeot 408, Peugeot 408 2023, Peugeot 408, кроссовер Peugeot 408 Fullscreen
Панель приборов расположена непривычно высоко
Фото: Stellantis
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Родство с Peugeot 308 более всего заметно в салоне. У купе-кроссовера такой же компактный руль, а виртуальный щиток приборов расположен очень высоко. Сенсорный дисплей мультимедиа повернут к водителю. Среди опций есть отделка кожей Nappa, камеры кругового обзора, система ночного видения и акустика Focal мощностью 690 Вт.

Новый Пежо 408, пежо 408, новый Peugeot 408, Peugeot 408 2023, Peugeot 408, кроссовер Peugeot 408 Fullscreen
Объем багажника составляет 536-1611 л
Фото: Stellantis

Новый Peugeot 408 2023 дебютировал в трех версиях – с 1,2-литровым 130-сильным бензиновым турбомотором, а также плаг-ин гибридными установками на 180 и 225 л. с. Топовый вариант способен разгоняться до 100 км/ч за 8 с и проезжать свыше 50 км на электротяге. Позже должен появиться электрический кроссовер со 156-сильной установкой от Peugeot e-308.

Ранее Фокус рассказывал, что в Париже представили новый Renault Scenic. Он станет электрическим кроссовером.