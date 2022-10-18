Новейший французский электромобиль за 120 000 евро впечатлил Эмманюэля Макрона (видео)

Электрический седан Hopium Machina Vision начнут выпускать с 2025 года. Он оснащен водородными топливными ячейками и может проехать 1000 км на одной заправке.

Related video

Эмманюэль Макрон посетил Парижский автосалон. Хотя на выставке было достаточно новинок от именитых французских брендов, больше всего внимания президента привлек концептуальный Machina Vision от стартапа Hopium. Видео с автошоу опубликовали на странице компании в Twitter.

[ + – ] Электрокар получил два мотора общей мощностью 500 л. с. Фото: carscoops.com

Президент Франции сел за руль Hopium Machina Vision и был впечатлен. Позже он обсудил с основателем стартапа, бывшим гонщиком Оливье Ломбардом перспективы запуска инновационного авто в производство.

[ + – ] Салон отделан кожей и алькантарой Фото: carscoops.com

Электрокар Hopium Machina Vision планируют выпускать на заводе во французском городе Вернон с 2025 года. Роскошного конкурента Tesla Model S и Mercedes-Benz EQS оценили в 120 000 евро.

[ + – ] Внутри установлены четыре отдельных кресла Фото: carscoops.com

Новый Hopium Machina Vision – четырехместный спортивный седан F-класса с элегантным футуристическим дизайном. У него вытянутый силуэт с длинным капотом и покатой крышей.

Важно

Мощный турбомотор и богатое оснащение: представлен самый дорогой Duster (фото)

В отделке салона электрокара использованы кожа и алькантара. Показания приборов выведены на тоненький дисплей.

Французский электромобиль оснащен двумя моторами суммарной мощностью 500 л. с. и разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 5 с. Вместо батареи Hopium Machina Vision оснащен водородными топливными ячейками, а запаса топлива хватит, чтобы проехать 1000 км.

Ранее Фокус сообщал, что на автошоу в Париже представили первый электромобиль Jeep. Это компактный городской кроссовер с запасом хода 400 км.

Также мы писали, что Эмманюэль Макрон получил новое президентское авто, причем это гибридный кроссовер.