Новий французький електромобіль за 120 000 євро вразив Емманюеля Макрона (відео)

Електричний седан Hopium Machina Vision випускатимуть із 2025 року. Він оснащений водневими паливними осередками та може проїхати 1000 км на одній заправці.

Related video

Емманюель Макрон відвідав Паризький автосалон. Хоча на виставці було достатньо новинок від іменитих французьких брендів, найбільше уваги президента привернув концептуальний Machina Vision від стартапу Hopium. Відео з автошоу опублікували на сторінці компанії у Twitter.

[ + – ] Електрокар отримав два двигуни загальною потужністю 500 к. с. Фото: carscoops.com

Президент Франції сів за кермо Hopium Machina Vision та був вражений. Пізніше він обговорив із засновником стартапу, колишнім перегонником Олів'є Ломбардом перспективи запуску інноваційного авто у виробництво.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою та алькантарою Фото: carscoops.com

Електрокар Hopium Machina Vision планують випускати на заводі у французькому місті Вернон із 2025 року. Розкішного конкурента Tesla Model S та Mercedes-Benz EQS оцінили у 120 000 євро.

[ + – ] Усередині встановлено чотири окремі крісла Фото: carscoops.com

Новий Hopium Machina Vision — чотиримісний спортивний седан F-класу з елегантним футуристичним дизайном. У нього витягнутий силует з довгим капотом і похилим дахом.

Важливо

Потужний турбомотор і багате оснащення: представлений найдорожчий Duster (фото)

В обробці салону електрокара використані шкіра та алькантара. Показ приладів виведено на тоненький дисплей.

Французький електромобіль оснащений двома двигунами сумарною потужністю 500 к. с. і розганяється до 100 км/год менш ніж за 5 с. Замість батареї Hopium Machina Vision обладнано водневими паливними осередками, а запасу палива вистачить, щоб проїхати 1000 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на автошоу в Парижі представили перший електромобіль Jeep. Це компактний міський кросовер із запасом ходу 400 км.

Також ми писали, що Емманюель Макрон отримав нове президентське авто, причому це гібридний кросовер.