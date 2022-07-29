Президентський кросовер: Емманюель Макрон отримав нестандартне броньоване авто (фото)

Емманюель Макрон використовує броньований кросовер DS 7 із 2017 року. Тепер для президента Франції підготували оновлений і доопрацьований варіант моделі.

Президент Франції Емманюель Макрон пересяде на новий автомобіль. Для нього розробили покращену версію кросовера DS 7. Про це повідомляє пресслужба концерну Stellantis.

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[ + – ] У передніх крилах передбачені кріплення для флагштоків Фото: Stellantis

Емманюель Макрон користується броньованим DS 7 у спеціальному виконанні Elysee з 2017 року. Оскільки нещодавно преміальний французький кросовер пройшов фейсліфтинг, то тепер оновили президентське авто.

На вигляд автомобіль Макрона практично не відрізняється від нового DS 7 2023. Однак можна помітити, що президентський кросовер довший за стандартну модель на 22 см — досягає 4,79 м при колісній базі в 2,94 м. Встановлені й особливі 20-дюймові диски.

[ + – ] Кросовер на 22 см довший за стандартну модель Фото: Stellantis

Звичайно, автомобіль серйозно броньовано. Крім того, з'явилися кріплення для флагштоків, проблискові маячки та система спецзв'язку.

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Салон DS 7 Elysee оброблений шкірою та алькантарою. Ззаду встановлено два окремі сидіння зі зручними підлокітниками, а простір для ніг збільшено до 54,5 см.

[ + – ] В авто особливі диски, а також логотипи у вигляді французького прапора на кузові та в салоні Фото: Stellantis

Оснащення враховує бездротові зарядки для смартфонів, додаткові USB-порти та спеціальний утримувач для документів. У салоні та на кузові з'явилися логотипи з французьким прапором та написи RF (République Française — Французька Республіка).

[ + – ] Емманюель Макрон використовує DS 7 із 2017 року Фото: Stellantis

Автомобіль Емманюеля Макрона є повнопривідною та оснащений 300-сильною гібридною установкою (хоча вже є і 360-сильний гібрид DS 7). Кросовер здатний проїхати 66 км в електричному режимі.

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