Президентский кроссовер: Эмманюэль Макрон получил нестандартное бронированное авто (фото)

Эмманюэль Макрон использует бронированный кроссовер DS 7 с 2017 года. Теперь для президента Франции подготовили обновленный и доработанный вариант модели.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пересядет на новый автомобиль. Для него разработали улучшенную версию кроссовера DS 7. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.

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[ + – ] В передних крыльях предусмотрены крепления для флагштоков Фото: Stellantis

Эмманюэль Макрон пользуется бронированным DS 7 в специальном исполнении Elysee с 2017 года. Поскольку недавно премиальный французский кроссовер прошел фейслифтинг, то теперь обновили и президентское авто.

С виду автомобиль Макрона практически не отличается от нового DS 7 2023. Однако можно заметить, что президентский кроссовер длиннее стандартной модели на 22 см – достигает 4,79 м при колесной базе в 2,94 м. Установлены и особые 20-дюймовые диски.

[ + – ] Кроссовер на 22 см длиннее стандартной модели Фото: Stellantis

Естественно, авто серьезно бронировано. Кроме того, появились крепления для флагштоков, проблесковые маячки и система спецсвязи.

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Салон DS 7 Elysee отделан кожей и алькантарой. Сзади установлены два отдельных сиденья с удобными подлокотниками, а пространство для ног увеличено до 54,5 см.

[ + – ] У авто особые диски, а также логотипы в виде французского флага на кузове и в салоне Фото: Stellantis

Оснащение включает беспроводные зарядки для смартфонов, дополнительные USB-порты и специальный держатель для документов. В салоне и на кузове появились логотипы с французским флагом и надписи RF (République Française — Французская Республика).

[ + – ] Эмманюэль Макрон использует DS 7 с 2017 года Фото: Stellantis

Автомобиль Эмманюэля Макрона полноприводной и оснащен 300-сильной гибридной установкой (хотя уже есть и 360-сильный гибрид DS 7). Кроссовер способен проехать 66 км в электрическом режиме.

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