Президентский кроссовер: Эмманюэль Макрон получил нестандартное бронированное авто (фото)
Эмманюэль Макрон использует бронированный кроссовер DS 7 с 2017 года. Теперь для президента Франции подготовили обновленный и доработанный вариант модели.
Президент Франции Эмманюэль Макрон пересядет на новый автомобиль. Для него разработали улучшенную версию кроссовера DS 7. Об этом сообщает пресс-служба концерна Stellantis.
Эмманюэль Макрон пользуется бронированным DS 7 в специальном исполнении Elysee с 2017 года. Поскольку недавно премиальный французский кроссовер прошел фейслифтинг, то теперь обновили и президентское авто.
С виду автомобиль Макрона практически не отличается от нового DS 7 2023. Однако можно заметить, что президентский кроссовер длиннее стандартной модели на 22 см – достигает 4,79 м при колесной базе в 2,94 м. Установлены и особые 20-дюймовые диски.
Естественно, авто серьезно бронировано. Кроме того, появились крепления для флагштоков, проблесковые маячки и система спецсвязи.Важно
Салон DS 7 Elysee отделан кожей и алькантарой. Сзади установлены два отдельных сиденья с удобными подлокотниками, а пространство для ног увеличено до 54,5 см.
Оснащение включает беспроводные зарядки для смартфонов, дополнительные USB-порты и специальный держатель для документов. В салоне и на кузове появились логотипы с французским флагом и надписи RF (République Française — Французская Республика).
Автомобиль Эмманюэля Макрона полноприводной и оснащен 300-сильной гибридной установкой (хотя уже есть и 360-сильный гибрид DS 7). Кроссовер способен проехать 66 км в электрическом режиме.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился новый премиальный седан DS 9. Он является флагманом французской марки.