Потужний турбомотор і багате оснащення: представлений найдорожчий Duster (фото)

Dacia Duster Mat Edition випустять лімітованою серією. У кросовера розширено комплектацію, а під капотом встановлено 150-сильний турбомотор.

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На Паризькому автосалоні презентували Dacia Duster Mat Edition. Нова топова версія популярного кросовера надійде у продаж у Європі до кінця року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Dacia.

[ + – ] Вартість кросовера складає 25 000 євро Фото: Dacia

Нова Dacia Duster Mat Edition впізнається за ексклюзивним сірим матовим кольором Comet Grey — він не пропонується іншим версіям моделі. Крім того, кросовер отримав спеціальні 17-дюймові диски, а дзеркала заднього виду прикрасили помаранчевими вставками.

[ + – ] Duster Mat Edition доступний виключно зі 150-сильним турбомотором Фото: Dacia

В обробці салону використана особлива тканина, а кермо обшите шкірою. На центральній панелі встановлений 8,0-дюймовий дисплей для мультимедіа та навігації. Комплектація також враховує безключовий доступ, датчик дощу, клімат-контроль і камеру заднього виду.

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Найдорожчий Duster 2023 будуть оснащувати виключно 1,3-літровим 150-сильним турбомотором, знайомим за Renault Arkana та новим Nissan Qashqai. У парі з ним працює 6-ступінчастий робот EDC.

[ + – ] У салоні встановлений 8,0-дюймовий тачскрін Фото: Dacia

Новий Duster Mat Edition випустять лімітованою серією з кількох сотень авто. Вартість кросовера становитиме приблизно 25 000 євро. На українському ринку модель як і раніше буде представлена під брендом Renault.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault показали на автошоу в Париж прототип недорогого електрокросовера за 20 000 євро.