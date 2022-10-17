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Потужний турбомотор і багате оснащення: представлений найдорожчий Duster (фото)

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Фото: Dacia | Dacia Duster Mat Edition впізнається за матовим кольором та особливими 17-дюймовими дисками

Dacia Duster Mat Edition випустять лімітованою серією. У кросовера розширено комплектацію, а під капотом встановлено 150-сильний турбомотор.

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На Паризькому автосалоні презентували Dacia Duster Mat Edition. Нова топова версія популярного кросовера надійде у продаж у Європі до кінця року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Dacia.

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Вартість кросовера складає 25 000 євро
Фото: Dacia

Нова Dacia Duster Mat Edition впізнається за ексклюзивним сірим матовим кольором Comet Grey — він не пропонується іншим версіям моделі. Крім того, кросовер отримав спеціальні 17-дюймові диски, а дзеркала заднього виду прикрасили помаранчевими вставками.

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Duster Mat Edition доступний виключно зі 150-сильним турбомотором
Фото: Dacia

В обробці салону використана особлива тканина, а кермо обшите шкірою. На центральній панелі встановлений 8,0-дюймовий дисплей для мультимедіа та навігації. Комплектація також враховує безключовий доступ, датчик дощу, клімат-контроль і камеру заднього виду.

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Найдорожчий Duster 2023 будуть оснащувати виключно 1,3-літровим 150-сильним турбомотором, знайомим за Renault Arkana та новим Nissan Qashqai. У парі з ним працює 6-ступінчастий робот EDC.

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У салоні встановлений 8,0-дюймовий тачскрін
Фото: Dacia

Новий Duster Mat Edition випустять лімітованою серією з кількох сотень авто. Вартість кросовера становитиме приблизно 25 000 євро. На українському ринку модель як і раніше буде представлена під брендом Renault.

Раніше Фокус повідомляв, що Renault показали на автошоу в Париж прототип недорогого електрокросовера за 20 000 євро.