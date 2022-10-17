Мощный турбомотор и богатое оснащение: представлен самый дорогой Duster (фото)

Dacia Duster Mat Edition выпустят лимитированной серией. У кроссовера расширена комплектация, а под капотом установлен 150-сильный турбомотор.

Related video

На Парижском автосалоне презентовали Dacia Duster Mat Edition. Новая топовая версия популярного кроссовера поступит в продажу в Европе до конца года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Dacia.

[ + – ] Стоимость кроссовера составляет 25 000 евро Фото: Dacia

Новая Dacia Duster Mat Edition узнается по эксклюзивному серому матовому цвету Comet Grey – он не предлагается другим версиям модели. Кроме того, кроссовер получил особые 17-дюймовые диски, а зеркала заднего вида украсили оранжевыми вставками.

[ + – ] Duster Mat Edition доступен исключительно со 150-сильным турбомотором Фото: Dacia

В отделке салона использована особая ткань, а руль обшит кожей. На центральной панели установлен 8,0-дюймовый сенсорный дисплей для мультимедиа и навигации. Комплектация также включает бесключевой доступ, датчик дождя, климат-контроль и камеру заднего вида.

Важно

Гибридная установка и заводское ГБО: раскрыты интересные подробности нового Duster 2024

Самый дорогой Duster 2023 будут оснащать исключительно 1,3-литровым 150-сильным турбомотором, знакомым по Renault Arkana и новому Nissan Qashqai. В паре с ним работает 6-ступенчатый робот EDC.

[ + – ] В салоне установлен 8,0-дюймовый тачскрин Фото: Dacia

Новый Duster Mat Edition выпустят лимитированной серией из нескольких сотен авто. Стоимость кроссовера составит около 25 000 евро. На украинском рынке модель, как и прежде, будет представлена под брендом Renault.

Ранее Фокус сообщал, что Renault показали на автошоу в Париж прототип недорогого электрокроссовера за 20 000 евро.