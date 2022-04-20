Альтернатива лімузину: Hyundai показали футуристичний розкішний мінівен

Hyundai Staria Lounge — мінівен бізнес-класу з дорогим оздобленням салону. Крім стандартної версії, представлений будинок на колесах Lounge Camper.

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У Hyundai Staria 2022 з'явилася нова версія. До стандартного мінівена та вантажного фургона приєднався розкішний варіант Lounge, причому запропонують його одразу у двох виконаннях. Про це повідомляє офіційний сайт корейського бренду.

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Новий Hyundai Staria Lounge — розкішний бізнес-шатл із футуристичним дизайном, який кине виклик Mercedes-Benz V-Class і VW Multivan. Відрізнити його зовні можна за збільшеною на 20 см висотою та 18-дюймовими дисками. Для зручності посадки та висадки додали висувні підніжки з електроприводом. Крім того, запропоновані спеціальні кольори кузова.

[ + – ] У салоні покращили обробку та встановили комфортабельні крісла Фото: Hyundai

У салоні покращено шкіряне оздоблення, а підсвічування стелі може імітувати зоряне небо. З'явилася центральна зсувна консоль із розкладним столиком. Також стало більше роз'ємів USB і HDMI, а під стелею підвішено 25-дюймовий монітор. Мінівен Hyundai Staria Lounge запропонований у версіях на 7 і 9 місць, причому в семимісному варіанті крісла другого ряду можуть бути доповнені регулюваннями та висувними підставками під ноги.

[ + – ] Дах Hyundai Staria Lounge Camper піднімається [ + – ] Сидіння розкладаються та утворюють спальні місця [ + – ] Оснащення включає розкладний стіл [ + – ] Оснащення включає холодильник, плиту та раковину [ + – ] У стінах з'явилися шафи та полиці

Окремо стоїть версія Hyundai Staria Lounge Camper — будинок на колесах із чотирма спальними місцями (два з них – під підйомним дахом). Оснащення включає 36-літровий холодильник, плиту, раковину, розкладний стіл, шафи та полиці для поклажі.

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Мінівен Hyundai Staria Lounge доступний із 3,5-літровим бензиновим V6 на 272 к. с. або 2,2-літровим 177-сильним турбодизелем. Підвіску переналаштували та зробили м'якшою, а ще побільшало шумоізоляції. За доплату запропоновано повний привід.

Купити Hyundai Staria Lounge можна за ціною від 46 850 до 48 200 доларів. Кемпер дещо дорожчий — 55 400 доларів.

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