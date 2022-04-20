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Альтернатива лімузину: Hyundai показали футуристичний розкішний мінівен

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Hyundai Staria Lounge, новий Hyundai Staria Lounge, новий Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
Фото: Hyundai | Hyundai Staria Lounge вищий за стандартну модель на 20 см

Hyundai Staria Lounge — мінівен бізнес-класу з дорогим оздобленням салону. Крім стандартної версії, представлений будинок на колесах Lounge Camper.

У Hyundai Staria 2022 з'явилася нова версія. До стандартного мінівена та вантажного фургона приєднався розкішний варіант Lounge, причому запропонують його одразу у двох виконаннях. Про це повідомляє офіційний сайт корейського бренду.

Новий Hyundai Staria Lounge — розкішний бізнес-шатл із футуристичним дизайном, який кине виклик Mercedes-Benz V-Class і VW Multivan. Відрізнити його зовні можна за збільшеною на 20 см висотою та 18-дюймовими дисками. Для зручності посадки та висадки додали висувні підніжки з електроприводом. Крім того, запропоновані спеціальні кольори кузова.

Hyundai Staria Lounge, новий Hyundai Staria Lounge, новий Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
У салоні покращили обробку та встановили комфортабельні крісла
Фото: Hyundai

У салоні покращено шкіряне оздоблення, а підсвічування стелі може імітувати зоряне небо. З'явилася центральна зсувна консоль із розкладним столиком. Також стало більше роз'ємів USB і HDMI, а під стелею підвішено 25-дюймовий монітор. Мінівен Hyundai Staria Lounge запропонований у версіях на 7 і 9 місць, причому в семимісному варіанті крісла другого ряду можуть бути доповнені регулюваннями та висувними підставками під ноги.

Дах Hyundai Staria Lounge Camper піднімається
Дах Hyundai Staria Lounge Camper піднімається
Сидіння розкладаються та утворюють спальні місця
Сидіння розкладаються та утворюють спальні місця
Оснащення включає розкладний стіл
Оснащення включає розкладний стіл
Оснащення включає холодильник, плиту та раковину
Оснащення включає холодильник, плиту та раковину
У стінах з'явилися шафи та полиці
У стінах з'явилися шафи та полиці
Дах Hyundai Staria Lounge Camper піднімається
Сидіння розкладаються та утворюють спальні місця
Оснащення включає розкладний стіл
Оснащення включає холодильник, плиту та раковину
У стінах з'явилися шафи та полиці

Окремо стоїть версія Hyundai Staria Lounge Camper — будинок на колесах із чотирма спальними місцями (два з них – під підйомним дахом). Оснащення включає 36-літровий холодильник, плиту, раковину, розкладний стіл, шафи та полиці для поклажі.

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Мінівен Hyundai Staria Lounge доступний із 3,5-літровим бензиновим V6 на 272 к. с. або 2,2-літровим 177-сильним турбодизелем. Підвіску переналаштували та зробили м'якшою, а ще побільшало шумоізоляції. За доплату запропоновано повний привід.

Купити Hyundai Staria Lounge можна за ціною від 46 850 до 48 200 доларів. Кемпер дещо дорожчий — 55 400 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що "Ауді" показали потужний мінівен із начинкою від Porsche.