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Альтернатива лимузину: Hyundai показали футуристический роскошный минивэн

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Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
Фото: Hyundai | Hyundai Staria Lounge выше стандартной модели на 20 см

Hyundai Staria Lounge — минивэн бизнес-класса с дорогой отделкой салона. Помимо стандартной версии, представлен дом на колесах Lounge Camper.

У Hyundai Staria 2022 появилась новая версия. К стандартному минивэну и грузовому фургону присоединился роскошный вариант Lounge, причем предложат его сразу в двух исполнениях. Об этом сообщает официальный сайт корейского бренда.

Новый Hyundai Staria Lounge – роскошный бизнес-шатл с футуристическим дизайном, который бросит вызов Mercedes-Benz V-Class и VW Multivan. Отличить его внешне можно по увеличенной на 20 см высоте и 18-дюймовым литым дискам. Для удобства посадки и высадки добавили выдвижные подножки с электроприводом. Кроме того, предложены особые цвета кузова.

Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
В салоне улучшили отделку и установили комфортабельные кресла
Фото: Hyundai

В салоне улучшена кожаная отделка, а подсветка потолка может имитировать звездное небо. Появилась сдвижная центральная консоль с раскладным столиком. Также стало больше разъемов USB и HDMI, а под потолком подвешен 25-дюймовый монитор. Минивэн Hyundai Staria Lounge предложен в версиях на 7 и 9 мест, причем в семиместном варианте кресла второго ряда могут быть дополнены регулировками и выдвижными подставками под ноги.

Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
Крыша Hyundai Staria Lounge Camper поднимается
Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
Сиденья раскладываются и образуют спальные места
Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
Оснащение включает раскладной стол
Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
Оснащение включает холодильник, плиту и раковину
Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
В стенах появились шкафы и полки
Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper
Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria Lounge, новый Hyundai Staria, Hyundai Staria Lounge Camper

Особняком стоит версия Hyundai Staria Lounge Camper – дом на колесах с четырьмя спальными местами (два из них – под подъемной крышей). Оснащение включает 36-литровый холодильник, плиту, раковину, раскладной стол, шкафы и полки для поклажи.

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Минивэн Hyundai Staria Lounge доступен с 3,5-литровым бензиновым V6 на 272 л. с. или 2,2-литровым 177-сильным турбодизелем. Подвеску перенастроили и сделали мягче, а еще стало больше шумоизоляции. За доплату предложен полный привод.

Купить Hyundai Staria Lounge можно по цене от 46 850 до 48 200 долларов. Кемпер несколько дороже – 55 400 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что Audi показали мощный минивэн с начинкой от Porsche.