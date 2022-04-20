Альтернатива лимузину: Hyundai показали футуристический роскошный минивэн

Hyundai Staria Lounge — минивэн бизнес-класса с дорогой отделкой салона. Помимо стандартной версии, представлен дом на колесах Lounge Camper.

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У Hyundai Staria 2022 появилась новая версия. К стандартному минивэну и грузовому фургону присоединился роскошный вариант Lounge, причем предложат его сразу в двух исполнениях. Об этом сообщает официальный сайт корейского бренда.

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Новый Hyundai Staria Lounge – роскошный бизнес-шатл с футуристическим дизайном, который бросит вызов Mercedes-Benz V-Class и VW Multivan. Отличить его внешне можно по увеличенной на 20 см высоте и 18-дюймовым литым дискам. Для удобства посадки и высадки добавили выдвижные подножки с электроприводом. Кроме того, предложены особые цвета кузова.

[ + – ] В салоне улучшили отделку и установили комфортабельные кресла Фото: Hyundai

В салоне улучшена кожаная отделка, а подсветка потолка может имитировать звездное небо. Появилась сдвижная центральная консоль с раскладным столиком. Также стало больше разъемов USB и HDMI, а под потолком подвешен 25-дюймовый монитор. Минивэн Hyundai Staria Lounge предложен в версиях на 7 и 9 мест, причем в семиместном варианте кресла второго ряда могут быть дополнены регулировками и выдвижными подставками под ноги.

[ + – ] Крыша Hyundai Staria Lounge Camper поднимается [ + – ] Сиденья раскладываются и образуют спальные места [ + – ] Оснащение включает раскладной стол [ + – ] Оснащение включает холодильник, плиту и раковину [ + – ] В стенах появились шкафы и полки

Особняком стоит версия Hyundai Staria Lounge Camper – дом на колесах с четырьмя спальными местами (два из них – под подъемной крышей). Оснащение включает 36-литровый холодильник, плиту, раковину, раскладной стол, шкафы и полки для поклажи.

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Минивэн Hyundai Staria Lounge доступен с 3,5-литровым бензиновым V6 на 272 л. с. или 2,2-литровым 177-сильным турбодизелем. Подвеску перенастроили и сделали мягче, а еще стало больше шумоизоляции. За доплату предложен полный привод.

Купить Hyundai Staria Lounge можно по цене от 46 850 до 48 200 долларов. Кемпер несколько дороже – 55 400 долларов.

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