Audi представили стильное семейное авто с начинкой от новейшего Porsche

Audi Urbansphere — электрический минивэн с автопилотом и силовой установкой от будущего Porsche Macan.

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Презентован оригинальный минивэн Audi Urbansphere. Это третий и последний представительно серии электрических концепт-каров, показывающих новое направление в дизайне немецкого бренда. Об этом сообщает официальный сайт Audi.

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[ + – ] Audi Urbansphere построен на платформе нового Porsche Macan Фото: Audi

Новый Audi Urbansphere разрабатывали в дизайн-центрах Германии и Китая. Минивэн должны были представить на автошоу в Пекине, однако выставку отложили. У автомобиля однообъемный силуэт, большие 24-дюймовые диски и оригинальные диодные панели спереди и сзади. Двери выполнены распашными.

[ + – ] Изображение проецируется на переднюю панель Фото: Audi

В отделке салона использованы ткань из волокон бамбука и пластик, полученный путем вторичной переработки. При активации автопилота руль электрокара и небольшой цифровой щиток приборов складываются. Данные проецируются прямо на переднюю панель.

[ + – ] Двери выполнены распашными

Внутри установлены четыре отдельных кресла, способных поворачиваться и раскладываться. Для задних пассажиров предусмотрены дисплеи в спинках передних сидений и раскладной проекционный монитор под потолком. Также комплектация включает очки виртуальной реальности.

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Электромобиль Audi Urbansphere построен на современной платформе РРЕ. Известно, что первой серийной моделью на этой архитектуре станет новый Porsche Macan.

[ + – ] Под потолком подвешен большой проекционный дисплей Фото: Audi

Концепт-кар полноприводной и получил два электромотора общей мощностью 400 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 120 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 750 км. Зарядка от быстрой станции мощностью 270 кВт на 80% занимает менее 25 минут.

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