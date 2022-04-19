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Audi представили стильное семейное авто с начинкой от новейшего Porsche

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Audi Urbansphere, новый Audi Urbansphere, Audi Urbansphere 2022, электромобиль Audi Urbansphere, минивэн Audi
Фото: Audi | Вместо решетки радиатора - светодиодная панель

Audi Urbansphere — электрический минивэн с автопилотом и силовой установкой от будущего Porsche Macan.

Презентован оригинальный минивэн Audi Urbansphere. Это третий и последний представительно серии электрических концепт-каров, показывающих новое направление в дизайне немецкого бренда. Об этом сообщает официальный сайт Audi.

Audi Urbansphere, новый Audi Urbansphere, Audi Urbansphere 2022, электромобиль Audi Urbansphere, минивэн Audi
Audi Urbansphere построен на платформе нового Porsche Macan
Фото: Audi

Новый Audi Urbansphere разрабатывали в дизайн-центрах Германии и Китая. Минивэн должны были представить на автошоу в Пекине, однако выставку отложили. У автомобиля однообъемный силуэт, большие 24-дюймовые диски и оригинальные диодные панели спереди и сзади. Двери выполнены распашными.

Audi Urbansphere, новый Audi Urbansphere, Audi Urbansphere 2022, электромобиль Audi Urbansphere, минивэн Audi
Изображение проецируется на переднюю панель
Фото: Audi

В отделке салона использованы ткань из волокон бамбука и пластик, полученный путем вторичной переработки. При активации автопилота руль электрокара и небольшой цифровой щиток приборов складываются. Данные проецируются прямо на переднюю панель.

Audi Urbansphere, новый Audi Urbansphere, Audi Urbansphere 2022, электромобиль Audi Urbansphere, минивэн Audi
Двери выполнены распашными

Внутри установлены четыре отдельных кресла, способных поворачиваться и раскладываться. Для задних пассажиров предусмотрены дисплеи в спинках передних сидений и раскладной проекционный монитор под потолком. Также комплектация включает очки виртуальной реальности.

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Электромобиль Audi Urbansphere построен на современной платформе РРЕ. Известно, что первой серийной моделью на этой архитектуре станет новый Porsche Macan.

Audi Urbansphere, новый Audi Urbansphere, Audi Urbansphere 2022, электромобиль Audi Urbansphere, минивэн Audi
Под потолком подвешен большой проекционный дисплей
Фото: Audi

Концепт-кар полноприводной и получил два электромотора общей мощностью 400 л. с. Аккумуляторная батарея емкостью 120 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 750 км. Зарядка от быстрой станции мощностью 270 кВт на 80% занимает менее 25 минут.

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