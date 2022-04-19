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Audi представили стильне сімейне авто з начинкою від нового Porsche

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Фото: Audi | Замість решітки радіатора – світлодіодна панель

Audi Urbansphere — електричний мінівен з автопілотом і силовою установкою від майбутнього Porsche Macan.

Презентовано оригінальний мінівен Audi Urbansphere. Це третій та останній представник серії електричних концепт-карів, що показують новий напрямок у дизайні німецького бренду. Про це повідомляє офіційний вебсайт Audi.

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Audi Urbansphere побудований на платформі нового Porsche Macan
Фото: Audi

Новий Audi Urbansphere розробляли у дизайн-центрах Німеччини та Китаю. Мінівен мали представити на автошоу в Пекіні, проте виставку відклали. В автомобіля однооб'ємний силует, великі 24-дюймові диски й оригінальні діодні панелі спереду та ззаду. Двері відкриваються навстіж.

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Зображення проєктується на передню панель
Фото: Audi

В обробці салону використано тканину з волокон бамбука та пластик, отриманий шляхом вторинної переробки. У разі активації автопілота кермо електрокара та невеликий цифровий щиток приладів складаються. Дані проєктуються прямо на передню панель.

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Двері виконані розстібними

Усередині встановлено чотири окремі крісла, здатні повертатися і розкладатися. Для задніх пасажирів передбачені дисплеї у спинках передніх сидінь і розкладний проєкційний монітор під стелею. Також комплектація враховує окуляри віртуальної реальності.

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Електромобіль Audi Urbansphere збудований на сучасній платформі РРЕ. Відомо, що першою серійною моделлю на цій архітектурі стане новий Porsche Macan.

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Під стелею підвішено великий проекційний дисплей
Фото: Audi

Концепт-кар повнопривідний та отримав два електродвигуни загальною потужністю 400 к. с. Акумуляторна батарея ємністю 120 кВт∙год забезпечує запас ходу 750 км. Заряджання від швидкої станції потужністю 270 кВт на 80% займає менше 25 хвилин.

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