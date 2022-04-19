Audi представили стильне сімейне авто з начинкою від нового Porsche
Audi Urbansphere — електричний мінівен з автопілотом і силовою установкою від майбутнього Porsche Macan.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Презентовано оригінальний мінівен Audi Urbansphere. Це третій та останній представник серії електричних концепт-карів, що показують новий напрямок у дизайні німецького бренду. Про це повідомляє офіційний вебсайт Audi.
Новий Audi Urbansphere розробляли у дизайн-центрах Німеччини та Китаю. Мінівен мали представити на автошоу в Пекіні, проте виставку відклали. В автомобіля однооб'ємний силует, великі 24-дюймові диски й оригінальні діодні панелі спереду та ззаду. Двері відкриваються навстіж.
В обробці салону використано тканину з волокон бамбука та пластик, отриманий шляхом вторинної переробки. У разі активації автопілота кермо електрокара та невеликий цифровий щиток приладів складаються. Дані проєктуються прямо на передню панель.
Усередині встановлено чотири окремі крісла, здатні повертатися і розкладатися. Для задніх пасажирів передбачені дисплеї у спинках передніх сидінь і розкладний проєкційний монітор під стелею. Також комплектація враховує окуляри віртуальної реальності.Важливо
Електромобіль Audi Urbansphere збудований на сучасній платформі РРЕ. Відомо, що першою серійною моделлю на цій архітектурі стане новий Porsche Macan.
Концепт-кар повнопривідний та отримав два електродвигуни загальною потужністю 400 к. с. Акумуляторна батарея ємністю 120 кВт∙год забезпечує запас ходу 750 км. Заряджання від швидкої станції потужністю 270 кВт на 80% займає менше 25 хвилин.
Раніше Фокус розповідав про найпотужніший у світі електромобіль. Він отримав 2 230-сильну установку.