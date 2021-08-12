Трансформер: Audi показала унікальний концепт Skysphere із змінною довжиною (відео)

Довжина змінюється за рахунок зміни колісної бази, а зроблено це для зручності руху в автономному режимі.

Компанія Audi представила концепт Skysphere, перший в серії з трьох досвідчених машин, які покажуть майбутнє марки. Skysphere — це двомісний електричний родстер, створений в дизайн-студії Audi в Малібу. Загальна концепція машини запозичена в класичного родстера Horch 853 з 30-х років минулого століття.

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Найяскравіша особливість родстера — це змінна колісна база. Уся передня частина кузова від передніх стійок лобового скла може рухатися вперед на 250 мм. Так, довжина Skysphere варіюється від 4,94 м до 5,19 м.

Зміна відстані між колесами впливає не тільки на пропорції, але й на ходові якості електромобіля. А головне — підвищує комфорт пасажирів. Після переходу в автономний режим Skysphere за рахунок більшої колісної бази перетворюється на комфортну машину для подорожей, а в ручному режимі трансформується в маневрений спорткар.

Модель приводиться в рух одним електродвигуном на 624 к. с. і 750 Нм. Крутний момент передається на задні колеса. Батарея ємністю понад 80 кВт•год розташована за пасажирським відсіком. Додаткові осередки можуть бути встановлені в центральному тунелі між сидіннями. Повна маса становить майже 1 800 кг.

Skysphere використовує останню версію трикамерної адаптивної пневматичної підвіски Audi. Інтер'єр Skysphere має дві різні конфігурації. В автономному режимі GT з довгою колісною базою рульове колесо і педалі відсутні, а інформаційно-розважальний екран діагоналлю 55,7 дюймів покриває всю приладову панель. Пасажири можуть отримати доступ до інтернету, відвідувати відеоконференції і дивитися фільми.

У спортивному режимі з короткою колісною базою з'являються рульове колесо і педалі, при цьому приладова панель підсовується до водія разом із центральною консоллю, утворюючи кокпіт.

Точно відомо, що концепт Skysphere не потрапить на конвеєр. Але також можна бути впевненим, що частина представлених інновацій втілиться в нових серійних моделях марки. Наприклад, автопілот четвертого покоління піде в серію в другій половині поточного десятиліття.

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