Трансформер: Audi показала уникальный концепт Skysphere с изменяемой длиной (видео)

Длина меняется за счет изменения колесной базы, а сделано это для удобства движения в автономном режиме.

Компания Audi представила концепт Skysphere, первый в серии из трех опытных машин, которые покажут будущее марки. Skysphere — это двухместный электрический родстер, созданный в дизайн-студии Audi в Малибу. Общая концепция машины позаимствована у классического родстера Horch 853 из 30-х годов прошлого века.

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Самая яркая особенность родстера — это изменяемая колесная база. Вся передняя часть кузова от передних стоек лобового стекла может сдвигаться вперед на 250 мм. Таким образом, длина Skysphere варьируется от 4,94 м до 5,19 м.

Изменение расстояния между колесами влияет не только на пропорции, но и на ходовые качества электромобиля. А главное — повышает комфорт пассажиров. При переходе в автономный режим Skysphere за счет большей колесной базы превращается в комфортную машину для путешествий, а в ручном режиме трансформируется в маневренный спорткар.

Модель приводится в движение одним электродвигателем на 624 л.с. и 750 Нм. Крутящий момент передается на задние колеса. Батарея емкостью свыше 80 кВт•ч расположена за пассажирским отсеком. Дополнительные ячейки могут быть установлены в центральном туннеле между сиденьями. Полная масса составляет около 1800 кг.

Skysphere использует последнюю версию трехкамерной адаптивной пневматической подвески Audi. Интерьер Skysphere имеет две разные конфигурации. В автономном режиме GT с длинной колесной базой рулевое колесо и педали отсутствуют, а информационно-развлекательный экран диагональю 55,7 дюйма покрывает всю приборную панель. Пассажиры могут получить доступ к Интернету, посещать видеоконференции и смотреть фильмы.

В спортивном режиме с короткой колесной базой появляются рулевое колесо и педали, при этом приборная панель придвигается к водителю вместе с центральной консолью, образуя кокпит.

Точно известно, что концепт Skysphere не попадет на конвейер. Но также можно быть уверенным, что часть представленных инноваций воплотится в новых серийных моделях марки. К примеру, автопилот четвертого поколения пойдет в серию во второй половине текущего десятилетия.

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