Suzuki запустили у виробництво недорогий кросовер із витратою 4,6 л на 100 км (фото)

Новий Suzuki SX4 S-Cross отримав економічну гібридну установку потужністю 116 к. с. Доступний кросовер багато оснащений вже в базовій комплектації.

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Лінійку нового Suzuki SX4 S-Cross поповнила гібридна модифікація. Кросовер уже надійшов у виробництво та продається в Європі за ціною від 25 300 євро. Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.

[ + – ] Кросовер оснащений 116-сильною гібридною установкою Фото: Suzuki

Гібрид Suzuki S-Cross 2023 оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к. с. та 33-сильним електромотором. Сумарна віддача силової установки складає 116 к. с. До речі, таку силову установку отримав і відроджений Suzuki Grand Vitara.

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Кросовер Suzuki повільніший за 129-сильну бензинову модель — з 6-ступінчастим роботом він розганяється до 100 км/год за 13,5 с і розвиває 175 км/год. Проте витрата палива в міському циклі складає всього 4,6 л/100 км. Невелика відстань авто може проїжджати на електротязі.

[ + – ] В авто багате базове оснащення Фото: Suzuki

Новий Suzuki S-Cross запропонований як з переднім, так і повним приводом. Початкова комплектація кросовера досить багата — 17-дюймові диски, діодні фари, безключовий доступ, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камера заднього виду, підігрів сидінь та набір систем безпеки. Топова версія отримала шкіряний салон, камери кругового огляду та панорамний дах.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota RAV4 вперше отримала спортивну версію. Кросовер запропонований лише з найпотужнішими двигунами.