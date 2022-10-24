Geely та Volvo підготували недорогий сімейний кросовер за $18 000 (фото)
Новий Geely Bouye L побудований на платформі Volvo XC40 та використовує його двигуни. Кросовер запропонують у бензинових та гібридних модифікаціях.
У Китаї надходить у продаж новий Geely Bouye L. Сімейний кросовер оцінили у 130-176 тис. юанів ($18 000 – 24 200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий Geely Bouye L — серійна версія концепт-кара FX11, представленого кілька місяців тому. Це перша модель у новому фірмовому стилі марки. В авто широка решітка радіатора і тоненькі Г-подібні фари з діодною оптикою. Віконна лінія вигнута, а ліхтарі з'єднані вставкою, що світиться.
Кросовер Geely Bouye L побудований за участю фахівців Volvo та використовує архітектуру СМА від Volvo XC40. Це вже не перша модель китайського бренду на цій платформі.
Розміри Geely Bouye L:
- Довжина – 4670 мм
- Ширина – 1900 мм
- Висота – 1705 мм
- Колісна база – 2777 мм
В обробці салону використані шкіра та алькантара, а важіль КПП інкрустований кришталем, як у деяких Volvo. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів та великий 13,2-дюймовий тачскрин. Оснащення включає клімат-контроль, підігрів та вентиляцію сидінь, а також потужну акустику Harman Infinity з динаміками у підголівниках крісел.
Спочатку новий Geely Bouye L будуть оснащувати бензиновими турбомоторами Volvo об'ємом 1,5 л (181 к. с.) і 2,0 л (218 к. с.), а також 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. Пізніше з'являться гібридні версії.
Раніше Фокус повідомляв, що Geely повертаються на український ринок і наголошують на кросовери. Отже, Bouye L має шанс з'явитися в нашій країні.
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