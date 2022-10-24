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Авто

Geely та Volvo підготували недорогий сімейний кросовер за $18 000 (фото)

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Фото: CarNewsChina | Geely Bouye L став першою моделлю у новому фірмовому стилі

Новий Geely Bouye L побудований на платформі Volvo XC40 та використовує його двигуни. Кросовер запропонують у бензинових та гібридних модифікаціях.

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У Китаї надходить у продаж новий Geely Bouye L. Сімейний кросовер оцінили у 130-176 тис. юанів ($18 000 – 24 200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Geely Bouye L, Geely Bouye, Geely Bouye 2023, новий Geely Bouye, кросовер Geely Fullscreen
Спочатку кросовер отримає бензинові турбомотори потужністю 181 та 218 к. с.
Фото: CarNewsChina

Новий Geely Bouye L — серійна версія концепт-кара FX11, представленого кілька місяців тому. Це перша модель у новому фірмовому стилі марки. В авто широка решітка радіатора і тоненькі Г-подібні фари з діодною оптикою. Віконна лінія вигнута, а ліхтарі з'єднані вставкою, що світиться.

Кросовер Geely Bouye L побудований за участю фахівців Volvo та використовує архітектуру СМА від Volvo XC40. Це вже не перша модель китайського бренду на цій платформі.

Geely Bouye L, Geely Bouye, Geely Bouye 2023, новий Geely Bouye, кросовер Geely Fullscreen
На центральній панелі встановлено великий дисплей
Фото: CarNewsChina

Розміри Geely Bouye L:

  • Довжина – 4670 мм
  • Ширина – 1900 мм
  • Висота – 1705 мм
  • Колісна база – 2777 мм
Важливо
Ціна $21 000 та запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото)
Ціна $21 000 та запас ходу понад 600 км: розсекречено сімейний електромобіль Geely (фото)

В обробці салону використані шкіра та алькантара, а важіль КПП інкрустований кришталем, як у деяких Volvo. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів та великий 13,2-дюймовий тачскрин. Оснащення включає клімат-контроль, підігрів та вентиляцію сидінь, а також потужну акустику Harman Infinity з динаміками у підголівниках крісел.

Geely Bouye L, Geely Bouye, Geely Bouye 2023, новий Geely Bouye, кросовер Geely Fullscreen
В обробці салону використано шкіру та алькантару
Фото: CarNewsChina

Спочатку новий Geely Bouye L будуть оснащувати бензиновими турбомоторами Volvo об'ємом 1,5 л (181 к. с.) і 2,0 л (218 к. с.), а також 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. Пізніше з'являться гібридні версії.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely повертаються на український ринок і наголошують на кросовери. Отже, Bouye L має шанс з'явитися в нашій країні.

Також ми писали про найбільший кросовер Geely — його презентують до кінця року.