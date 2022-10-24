Geely та Volvo підготували недорогий сімейний кросовер за $18 000 (фото)

Новий Geely Bouye L побудований на платформі Volvo XC40 та використовує його двигуни. Кросовер запропонують у бензинових та гібридних модифікаціях.

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У Китаї надходить у продаж новий Geely Bouye L. Сімейний кросовер оцінили у 130-176 тис. юанів ($18 000 – 24 200). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] Спочатку кросовер отримає бензинові турбомотори потужністю 181 та 218 к. с. Фото: CarNewsChina

Новий Geely Bouye L — серійна версія концепт-кара FX11, представленого кілька місяців тому. Це перша модель у новому фірмовому стилі марки. В авто широка решітка радіатора і тоненькі Г-подібні фари з діодною оптикою. Віконна лінія вигнута, а ліхтарі з'єднані вставкою, що світиться.

Кросовер Geely Bouye L побудований за участю фахівців Volvo та використовує архітектуру СМА від Volvo XC40. Це вже не перша модель китайського бренду на цій платформі.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий дисплей Фото: CarNewsChina

Розміри Geely Bouye L:

Довжина – 4670 мм

Ширина – 1900 мм

Висота – 1705 мм

Колісна база – 2777 мм

Важливо

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В обробці салону використані шкіра та алькантара, а важіль КПП інкрустований кришталем, як у деяких Volvo. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів та великий 13,2-дюймовий тачскрин. Оснащення включає клімат-контроль, підігрів та вентиляцію сидінь, а також потужну акустику Harman Infinity з динаміками у підголівниках крісел.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та алькантару Фото: CarNewsChina

Спочатку новий Geely Bouye L будуть оснащувати бензиновими турбомоторами Volvo об'ємом 1,5 л (181 к. с.) і 2,0 л (218 к. с.), а також 7-ступінчастим роботом з двома зчепленнями. Пізніше з'являться гібридні версії.

Раніше Фокус повідомляв, що Geely повертаються на український ринок і наголошують на кросовери. Отже, Bouye L має шанс з'явитися в нашій країні.

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