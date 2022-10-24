Geely и Volvo подготовили недорогой семейный кроссовер за $18 000 (фото)

Новый Geely Bouye L построен на платформе Volvo XC40 и использует его двигатели. Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

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В Китае поступает в продажу новый Geely Bouye L. Семейный кроссовер оценили в 130-176 тыс. юаней ($18 000 – 24 200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

[ + – ] Поначалу кроссовер получит бензиновые турбомоторы мощностью 181 и 218 л. с. Фото: CarNewsChina

Новый Geely Bouye L – серийная версия концепт-кара FX11, представленного несколько месяцев назад. Это первая модель в новом фирменном стиле марки. У авто широкая решетка радиатора и тоненькие Г-образные фары с диодной оптикой. Оконная линия изогнута, а фонари соединены светящейся вставкой.

Кроссовер Geely Bouye L построен при участии специалистов Volvo и использует архитектуру СМА от Volvo XC40. Это уже не первая модель китайского бренда на этой платформе.

[ + – ] На центральной панели установлен большой дисплей Фото: CarNewsChina

Размеры Geely Bouye L:

Длина – 4670 мм

Ширина – 1900 мм

Высота – 1705 мм

Колесная база – 2777 мм

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В отделке салона использованы кожа и алькантара, а рычаг КПП инкрустирован хрусталем, как в некоторых Volvo. Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и большой 13,2-дюймовый тачскрин. Оснащение включает климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений, а также мощную акустику Harman Infinity с динамиками в подголовниках кресел.

[ + – ] В отделке салона использованы кожа и алькантара Фото: CarNewsChina

На первых порах новый Geely Bouye L будут оснащать бензиновыми турбомоторами Volvo объемом 1,5 л (181 л. с.) и 2,0 л (218 л. с.), а также 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Позже появятся гибридные версии.

Ранее Фокус сообщал, что Geely возвращаются на украинский рынок и делают упор на кроссоверы. Так что Bouye L имеет шанс появиться в нашей стране.

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