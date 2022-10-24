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Авто

Geely и Volvo подготовили недорогой семейный кроссовер за $18 000 (фото)

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Фото: CarNewsChina | Geely Bouye L стал первой моделью в новом фирменном стиле

Новый Geely Bouye L построен на платформе Volvo XC40 и использует его двигатели. Кроссовер предложат в бензиновых и гибридных модификациях.

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В Китае поступает в продажу новый Geely Bouye L. Семейный кроссовер оценили в 130-176 тыс. юаней ($18 000 – 24 200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Geely Bouye L, Geely Bouye,Geely Bouye 2023, новый Geely Bouye, кроссовер Geely Fullscreen
Поначалу кроссовер получит бензиновые турбомоторы мощностью 181 и 218 л. с.
Фото: CarNewsChina

Новый Geely Bouye L – серийная версия концепт-кара FX11, представленного несколько месяцев назад. Это первая модель в новом фирменном стиле марки. У авто широкая решетка радиатора и тоненькие Г-образные фары с диодной оптикой. Оконная линия изогнута, а фонари соединены светящейся вставкой.

Кроссовер Geely Bouye L построен при участии специалистов Volvo и использует архитектуру СМА от Volvo XC40. Это уже не первая модель китайского бренда на этой платформе.

Geely Bouye L, Geely Bouye,Geely Bouye 2023, новый Geely Bouye, кроссовер Geely Fullscreen
На центральной панели установлен большой дисплей
Фото: CarNewsChina

Размеры Geely Bouye L:

  • Длина – 4670 мм
  • Ширина – 1900 мм
  • Высота – 1705 мм
  • Колесная база – 2777 мм
Важно
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Цена $21 000 и запас хода свыше 600 км: рассекречен семейный электромобиль Geely (фото)

В отделке салона использованы кожа и алькантара, а рычаг КПП инкрустирован хрусталем, как в некоторых Volvo. Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и большой 13,2-дюймовый тачскрин. Оснащение включает климат-контроль, подогрев и вентиляцию сидений, а также мощную акустику Harman Infinity с динамиками в подголовниках кресел.

Geely Bouye L, Geely Bouye,Geely Bouye 2023, новый Geely Bouye, кроссовер Geely Fullscreen
В отделке салона использованы кожа и алькантара
Фото: CarNewsChina

На первых порах новый Geely Bouye L будут оснащать бензиновыми турбомоторами Volvo объемом 1,5 л (181 л. с.) и 2,0 л (218 л. с.), а также 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Позже появятся гибридные версии.

Ранее Фокус сообщал, что Geely возвращаются на украинский рынок и делают упор на кроссоверы. Так что Bouye L имеет шанс появиться в нашей стране.

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