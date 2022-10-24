Suzuki запустили в производство недорогой кроссовер с расходом 4,6 л на 100 км (фото)

Новый Suzuki SX4 S-Cross получил экономичную гибридную установку мощностью 116 л. с. Доступный кроссовер богато оснащен уже в базовой комплектации.

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Линейку нового Suzuki SX4 S-Cross пополнила гибридная модификация. Кроссовер уже поступил в производство и продается в Европе по цене от 25 300 евро. Об этом сообщает официальный сайт Suzuki.

[ + – ] Кроссовер оснащен 116-сильной гибридной установкой Фото: Suzuki

Гибрид Suzuki S-Cross 2023 оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем на 102 л. с. и 33-сильным электромотором. Суммарная отдача силовой установки составляет 116 л. с. К слову, схожую силовую установку получил и возрожденный Suzuki Grand Vitara.

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Кроссовер Suzuki медленнее 129-сильной бензиновой модели – с 6-ступенчатым роботом он разгоняется до 100 км/ч за 13,5 с и развивает 175 км/ч. Но зато расход топлива в городском цикле составляет всего 4,6 л/100 км. Небольшие расстояния авто может проезжать на электротяге.

[ + – ] У авто богатое базовое оснащение Фото: Suzuki

Новый Suzuki S-Cross предложен как с передним, так и с полным приводом. Начальная комплектация кроссовера довольно богатая – 17-дюймовые диски, диодные фары, бесключевой доступ, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, подогрев сидений и набор систем безопасности. Топовая версия получила кожаный салон, камеры кругового обзора и панорамную крышу.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota RAV4 впервые получила спортивную версию. Кроссовер предложен только с самыми мощными двигателями.