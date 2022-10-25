Нову Honda Accord 2023 показали на перших офіційних фото

Нова Honda Accord підросте в розмірах і стане соліднішою на вигляд. Поряд із бензиновими модифікаціями запропонують економічний гібрид.

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Опубліковано перші офіційні фото нової Honda Accord. Одинадцяте покоління седана мають презентувати вже у листопаді. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Honda

На тизерах показали деталі дизайну та салону Honda Accord 2023. Слід зазначити, що раніше зовнішність седана повністю розсекретили на патентних зображеннях.

[ + – ] У салоні з'явиться великий сенсорний дисплей Фото: Honda

Нова Honda Accord підросте в розмірах і зміниться зовні — стане солідніше на вигляд. Широкі грати радіатора та довгасті фари виконані в дусі Honda Civic та кросовера CR-V, з якими седан ділить платформу. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину кузова.

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На знімку салону показали частину віртуальної панелі приладів та 12,3-дюймовий сенсорний дисплей – це найбільший екран у модельному ряді Honda. Повідомляється, що мультимедійна система розроблена разом із Google.

[ + – ] Раніше дизайн Honda Accord розсекретили на патентних зображеннях Фото: Motor1.com

Характеристики Honda Accord 2023 поки що тримають у секреті. Швидше за все, автомобіль збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, хоча їхню віддачу можуть збільшити. Також анонсовано економічну гібридну модифікацію. Седан обладнуватимуть 10-ступінчастою автоматичною КПП та варіатором.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda презентувала свій перший електрокросовер. Його розробляють разом із General Motors.

Також ми писали, що Honda готує недорогий кросовер за $15 000 із витратою 3 л на 100 км.