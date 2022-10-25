Нову Honda Accord 2023 показали на перших офіційних фото
Нова Honda Accord підросте в розмірах і стане соліднішою на вигляд. Поряд із бензиновими модифікаціями запропонують економічний гібрид.
Опубліковано перші офіційні фото нової Honda Accord. Одинадцяте покоління седана мають презентувати вже у листопаді. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.
На тизерах показали деталі дизайну та салону Honda Accord 2023. Слід зазначити, що раніше зовнішність седана повністю розсекретили на патентних зображеннях.
Нова Honda Accord підросте в розмірах і зміниться зовні — стане солідніше на вигляд. Широкі грати радіатора та довгасті фари виконані в дусі Honda Civic та кросовера CR-V, з якими седан ділить платформу. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину кузова.
На знімку салону показали частину віртуальної панелі приладів та 12,3-дюймовий сенсорний дисплей – це найбільший екран у модельному ряді Honda. Повідомляється, що мультимедійна система розроблена разом із Google.
Характеристики Honda Accord 2023 поки що тримають у секреті. Швидше за все, автомобіль збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, хоча їхню віддачу можуть збільшити. Також анонсовано економічну гібридну модифікацію. Седан обладнуватимуть 10-ступінчастою автоматичною КПП та варіатором.
Раніше Фокус повідомляв, що Honda презентувала свій перший електрокросовер. Його розробляють разом із General Motors.
Також ми писали, що Honda готує недорогий кросовер за $15 000 із витратою 3 л на 100 км.