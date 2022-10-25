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Нову Honda Accord 2023 показали на перших офіційних фото

Honda Accord 2023, Honda Accord, нова Honda Accord, нова Хонда Акорд, Хонда Акорд
Фото: Honda | Дизайн Honda Accord виконаний у дусі нового кросовера CR-V

Нова Honda Accord підросте в розмірах і стане соліднішою на вигляд. Поряд із бензиновими модифікаціями запропонують економічний гібрид.

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Опубліковано перші офіційні фото нової Honda Accord. Одинадцяте покоління седана мають презентувати вже у листопаді. Про це повідомляє офіційний сайт Honda.

Honda Accord 2023, Honda Accord, нова Honda Accord, нова Хонда Акорд, Хонда Акорд Fullscreen
Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова
Фото: Honda

На тизерах показали деталі дизайну та салону Honda Accord 2023. Слід зазначити, що раніше зовнішність седана повністю розсекретили на патентних зображеннях.

Honda Accord 2023, Honda Accord, нова Honda Accord, нова Хонда Акорд, Хонда Акорд Fullscreen
У салоні з'явиться великий сенсорний дисплей
Фото: Honda

Нова Honda Accord підросте в розмірах і зміниться зовні — стане солідніше на вигляд. Широкі грати радіатора та довгасті фари виконані в дусі Honda Civic та кросовера CR-V, з якими седан ділить платформу. Ліхтарі тепер розтягнуті на всю ширину кузова.

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На знімку салону показали частину віртуальної панелі приладів та 12,3-дюймовий сенсорний дисплей – це найбільший екран у модельному ряді Honda. Повідомляється, що мультимедійна система розроблена разом із Google.

Honda Accord 2023, Honda Accord, нова Honda Accord, нова Хонда Акорд, Хонда Акорд Fullscreen
Раніше дизайн Honda Accord розсекретили на патентних зображеннях
Фото: Motor1.com

Характеристики Honda Accord 2023 поки що тримають у секреті. Швидше за все, автомобіль збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, хоча їхню віддачу можуть збільшити. Також анонсовано економічну гібридну модифікацію. Седан обладнуватимуть 10-ступінчастою автоматичною КПП та варіатором.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda презентувала свій перший електрокросовер. Його розробляють разом із General Motors.

Також ми писали, що Honda готує недорогий кросовер за $15 000 із витратою 3 л на 100 км.