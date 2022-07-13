Нова Honda Accord 2023 розсекречена за рік до прем'єри (фото)
Honda Accord 2023 стане соліднішою на вигляд і її побудують на платформі молодшого Civic. Седан запропонують у бензинових та гібридних версіях.
В інтернет потрапили офіційні зображення Honda Accord нового покоління. Виклали їх у мережу анонімні представники патентного бюро Бразилії. Про це повідомляє сайт Motor1.
Нова Honda Accord одинадцятої генерації має дебютувати лише через рік, адже старт її продажів запланований на наступну осінь. Втім, тепер її дизайн перестав бути таємницею.
Зовнішній вигляд Honda Accord 2023 витриманий на кшталт молодшого брата Civic, з яким модель ділитиме платформу. Седан став соліднішим на вигляд, а його дах вже не настільки похилий, як у нинішньої моделі. Широка прямокутна решітка радіатора поєднується з довгастими фарами. Ліхтарі з'єднані чорною вставкою.Важливо
Салон Honda Accord не показали, але, найімовірніше, його також оформлять у дусі Civic. Це означає, що в дизайні переважатимуть горизонтальні лінії, а віртуальну панель приладів збільшать у розмірах. Список опцій поповнить система напівавтономного водіння.
Очікується, що нова Honda Accord 2023 збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (190 к. с.) та 2,0 л (252 к. с.), а також гібридну установку потужністю 204 к. с. Седан оснащуватимуть 10-ступінчастою автоматичною КПП та варіатором.
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