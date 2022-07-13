Нова Honda Accord 2023 розсекречена за рік до прем'єри (фото)

Honda Accord 2023 стане соліднішою на вигляд і її побудують на платформі молодшого Civic. Седан запропонують у бензинових та гібридних версіях.

В інтернет потрапили офіційні зображення Honda Accord нового покоління. Виклали їх у мережу анонімні представники патентного бюро Бразилії. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Лінія даху стане менш похилою Фото: Motor1.com

Нова Honda Accord одинадцятої генерації має дебютувати лише через рік, адже старт її продажів запланований на наступну осінь. Втім, тепер її дизайн перестав бути таємницею.

[ + – ] Дизайн витриманий на кшталт молодшої Honda Civic Фото: Motor1.com

Зовнішній вигляд Honda Accord 2023 витриманий на кшталт молодшого брата Civic, з яким модель ділитиме платформу. Седан став соліднішим на вигляд, а його дах вже не настільки похилий, як у нинішньої моделі. Широка прямокутна решітка радіатора поєднується з довгастими фарами. Ліхтарі з'єднані чорною вставкою.

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Салон Honda Accord не показали, але, найімовірніше, його також оформлять у дусі Civic. Це означає, що в дизайні переважатимуть горизонтальні лінії, а віртуальну панель приладів збільшать у розмірах. Список опцій поповнить система напівавтономного водіння.

[ + – ] Седан запропонують у бензинових та гібридних версіях Фото: Motor1.com

Очікується, що нова Honda Accord 2023 збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 л (190 к. с.) та 2,0 л (252 к. с.), а також гібридну установку потужністю 204 к. с. Седан оснащуватимуть 10-ступінчастою автоматичною КПП та варіатором.

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