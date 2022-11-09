Розкрито цікаві подробиці та дата прем'єри нового Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado нового покоління збереже знайомий дизайн та габарити попередника. Вперше у позашляховика з'являться гібридні версії.

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Новий Toyota Land Cruiser Prado презентують у третьому кварталі 2023 року. Конструкція позашляховика зазнає серйозних змін. Про це стало відомо сайту Autohome.

Нагадаємо, раніше презентацію Toyota Land Cruiser Prado збиралися відкласти до 2024 року через кризу напівпровідників та підвищений попит на старшу модель Land Cruiser 300, однак у результаті японський автогігант повернувся до початкових планів.

Дизайн Toyota Land Cruiser Prado

Саме у Toyota Land Cruiser 300 новий Prado 2023 запозичить рамну платформу TNGA-K. З огляду на опубліковані раніше рендери, він збереже знайомий м'язистий дизайн з масивними бамперами та розширеними крилами.

[ + – ] Позашляховик запозичить платформу у Toyota Land Cruiser 300 Фото: BestCarWeb

Також відомо, що короткої тридверної версії у лінійці більше не буде. Колісну базу п'ятидверного авто збільшать, але довжина залишиться на колишньому рівні.

Розміри Toyota Land Cruiser Prado 2023

Довжина – 4825 мм

Ширина – 1885 мм

Висота – 1835 мм

Колісна база – 2840 мм

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Новий Toyota Land Cruiser Prado, характеристики.

Позашляховик Toyota Prado 2023 збереже двигуни попередника — 4,0-літровий бензиновий V6 на 282 к. с. та 2,8-літровий 200-сильний турбодизель. Разом з тим, з лінійки зникне базовий 2,7-літровий мотор, але з'являться відразу дві гібридні версії — з 2,5-літровою атмосферною бензиновою четвіркою та 2,4-літровим турбомотором.

Ще одним нововведенням позашляховика стане 8-ступінчаста автоматична КПП. Як і раніше, Toyota Land Cruiser Prado будуть оснащувати повним приводом з понижувальною передачею та блокуванням диференціалів.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota презентувала позашляховики для найсуворіших умов.

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