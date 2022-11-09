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Авто

Раритет за 85 000 євро: в Україні виявлено найдорожчу та незвичайну Toyota Camry (фото)

Toyota Camry 2015, Toyota Camry, броньована Toyota Camry, броньована Тойота Кемрі, тюнінг Toyota Camry
Фото: auto.ria.com | Броньована Toyota Camry візуально нічим не відрізняється від стандартного седана

Броньована Toyota Camry витримує обстріл зі снайперської гвинтівки та вибух гранати. Седан зберіг 3,5-літровий V6, клімат-контроль та електропривод сидінь.

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У Києві продається незвична Toyota Camry 2015 року. Звичайний на вигляд седан оцінили в пристойні 85 000 євро. Детальна інформація про автомобіль опублікована на сайті Auto.ria.

Toyota Camry 2015, Toyota Camry, броньована Toyota Camry, броньована Тойота Кемрі, тюнінг Toyota Camry Fullscreen
Автомобіль захищений за стандартом BR6
Фото: auto.ria.com

Річ у тому, що пропонують купити Toyota Camry у броньованій версії. Сімейний седан захищений за стандартом BR6, тобто витримує обстріл зі снайперської рушниці калібром 7,62 мм або вибух гранати.

Toyota Camry 2015, Toyota Camry, броньована Toyota Camry, броньована Тойота Кемрі, тюнінг Toyota Camry Fullscreen
Седан зберіг клімат-контроль, мультимедіа та електропакет
Фото: auto.ria.com

Автомобіль отримав кевларову броню і куленепробивне скло, а його шини дозволяють продовжувати рух в разі пробою. Крім того, тюнінг Toyota Camry включає камери та систему пожежогасіння.

Toyota Camry 2015, Toyota Camry, броньована Toyota Camry, броньована Тойота Кемрі, тюнінг Toyota Camry Fullscreen
В обробці салону використано шкіру та дерево
Фото: auto.ria.com

Броньований автомобіль нічого не видає візуально, та й салон Toyota Camry залишився стандартним. В обробці використана шкіра, а оснащення включає клімат-контроль, датчики дощу та світла, мультимедіа, електроприводи сидінь, кермової колонки та кришки багажника.

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Під капотом встановлений стандартний 3,5-літровий V6 потужністю 272 к. с., а в парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП. Однак, оскільки маса авто зросла, то підвіску посилили.

Toyota Camry 2015, Toyota Camry, броньована Toyota Camry, броньована Тойота Кемрі, тюнінг Toyota Camry Fullscreen
Автомобіль отримав товсте куленепробивне скло

Новим таке авто коштувало близько $140 000. Має австрійські документи, а пробіг становить 53 тис. км.

Раніше Фокус розповідав про найдоступніше у світі броньоване авто — новим воно коштує 50 000 доларів.

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