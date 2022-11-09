Раритет за 85 000 євро: в Україні виявлено найдорожчу та незвичайну Toyota Camry (фото)

Броньована Toyota Camry витримує обстріл зі снайперської гвинтівки та вибух гранати. Седан зберіг 3,5-літровий V6, клімат-контроль та електропривод сидінь.

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У Києві продається незвична Toyota Camry 2015 року. Звичайний на вигляд седан оцінили в пристойні 85 000 євро. Детальна інформація про автомобіль опублікована на сайті Auto.ria.

[ + – ] Автомобіль захищений за стандартом BR6 Фото: auto.ria.com

Річ у тому, що пропонують купити Toyota Camry у броньованій версії. Сімейний седан захищений за стандартом BR6, тобто витримує обстріл зі снайперської рушниці калібром 7,62 мм або вибух гранати.

[ + – ] Седан зберіг клімат-контроль, мультимедіа та електропакет Фото: auto.ria.com

Автомобіль отримав кевларову броню і куленепробивне скло, а його шини дозволяють продовжувати рух в разі пробою. Крім того, тюнінг Toyota Camry включає камери та систему пожежогасіння.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево Фото: auto.ria.com

Броньований автомобіль нічого не видає візуально, та й салон Toyota Camry залишився стандартним. В обробці використана шкіра, а оснащення включає клімат-контроль, датчики дощу та світла, мультимедіа, електроприводи сидінь, кермової колонки та кришки багажника.

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Під капотом встановлений стандартний 3,5-літровий V6 потужністю 272 к. с., а в парі з ним працює 6-ступінчаста автоматична КПП. Однак, оскільки маса авто зросла, то підвіску посилили.

[ + – ] Автомобіль отримав товсте куленепробивне скло

Новим таке авто коштувало близько $140 000. Має австрійські документи, а пробіг становить 53 тис. км.

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