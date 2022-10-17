Безпека за $50 тисяч: як виглядає найдешевше у світі броньоване авто (фото)

Subaru XV Crosstrek отримав броню з балістичних сплавів і композитних матеріалів. Кросовер поважчав, але зберіг стандартний двигун на 156 к. с.

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Далеко не всі броньовані автомобілі надзвичайно дорогі. Це вирішили довести в американській компанії Armormax і представили захищений кросовер Subaru XV Crosstrek, який коштує трохи менше ніж 50 000 доларів. Подробиці авто розкрито на офіційному сайті Armormax.

[ + – ] За шини, які не бояться проколів, потрібно доплатити

Subaru XV Crosstrek отримав броню з легких балістичних сплавів і композитних матеріалів, а також багатошарове куленепробивне скло. Вона витримує влучення з пістолета 44 калібру та автоматичної зброї калібру 5,56 мм, а днище захищене від вибуху гранати.

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Однак оскільки броньоване авто недороге, базова комплектація не враховує захист двигуна і паливного бака, а також шини, що дозволяють продовжувати рух у разі проколу. Вони є опціями так само, як електрошокери в ручках дверей, протиосколкові вкладиші та протигази.

[ + – ] Кросовер оснащений стандартним 156-сильним двигуном

Важчий кросовер Subaru Crosstrek оснащують стандартним 2,0-літровим двигуном потужністю 156 к. с. і постійним повним приводом. До речі, цей же двигун залишиться і в нового покоління моделі, представленого нещодавно.

[ + – ] Серед опцій є протигази й електрошокери у дверних ручках

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