Безопасность за $50 тысяч: как выглядит самое дешевое в мире бронированное авто (фото)

Subaru XV Crosstrek получил броню из баллистических сплавов и композитных материалов. Кроссовер потяжелел, но сохранил стандартный двигатель на 156 л. с.

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Далеко не все бронированные автомобили баснословно дорогие. Это решили доказать в американской компании Armormax и представили защищенный кроссовер Subaru XV Crosstrek, который стоит немногим менее 50 000 долларов. Подробности авто раскрыты на официальном сайте Armormax.

[ + – ] За шины, которые не боятся проколов, нужно доплатить

Subaru XV Crosstrek получил броню из легких баллистических сплавов и композитных материалов, а также многослойные пуленепробиваемые стекла. Она выдерживает попадания из пистолета 44 калибра и автоматического оружия калибра 5,56 мм, а днище защищено от взрыва гранаты.

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Однако поскольку бронированное авто недорогое, то базовая комплектация не включает защиту двигателя и топливного бака, а также шины, позволяющие продолжать движение при проколе. Они являются опциями так же, как электрошокеры в ручках дверей, противоосколочные вкладыши и противогазы.

[ + – ] Кроссовер оснащен стандартным 156-сильным мотором

Потяжелевший кроссовер Subaru Crosstrek оснащают стандартным 2,0-литровым двигателем мощностью 156 л. с. и постоянным полным приводом. К слову, этот же мотор останется и у нового поколения модели, представленного недавно.

[ + – ] Среди опций есть противогазы и электрошокеры в дверных ручках

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