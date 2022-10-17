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Авто

Безопасность за $50 тысяч: как выглядит самое дешевое в мире бронированное авто (фото)

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Subaru XV Crosstrek выдерживает обстрел из автоматического оружия и взрыв гранаты

Subaru XV Crosstrek получил броню из баллистических сплавов и композитных материалов. Кроссовер потяжелел, но сохранил стандартный двигатель на 156 л. с.

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Далеко не все бронированные автомобили баснословно дорогие. Это решили доказать в американской компании Armormax и представили защищенный кроссовер Subaru XV Crosstrek, который стоит немногим менее 50 000 долларов. Подробности авто раскрыты на официальном сайте Armormax.

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За шины, которые не боятся проколов, нужно доплатить

Subaru XV Crosstrek получил броню из легких баллистических сплавов и композитных материалов, а также многослойные пуленепробиваемые стекла. Она выдерживает попадания из пистолета 44 калибра и автоматического оружия калибра 5,56 мм, а днище защищено от взрыва гранаты.

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Однако поскольку бронированное авто недорогое, то базовая комплектация не включает защиту двигателя и топливного бака, а также шины, позволяющие продолжать движение при проколе. Они являются опциями так же, как электрошокеры в ручках дверей, противоосколочные вкладыши и противогазы.

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Кроссовер оснащен стандартным 156-сильным мотором

Потяжелевший кроссовер Subaru Crosstrek оснащают стандартным 2,0-литровым двигателем мощностью 156 л. с. и постоянным полным приводом. К слову, этот же мотор останется и у нового поколения модели, представленного недавно.

Subaru XV Crosstrek, Subaru XV, Subaru Crosstrek, кроссовер Subaru, бронированный Subaru Fullscreen
Среди опций есть противогазы и электрошокеры в дверных ручках

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