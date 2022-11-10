В Україні з'явиться новий Opel Astra 2022: подробиці та комплектація (фото)

Новий Opel Astra в Україні запропонують у найбагатших комплектаціях. Хетчбек буде доступний у бензиновій і дизельній версіях.

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В Україні під час війни продовжують з'являтися новинки світового автопрому. Так, невдовзі у нашій країні з'явиться новий Opel Astra шостого покоління. Про це повідомляє офіційний сайт німецької марки.

Opel Astra 2022 запропонують у кузові хетчбек, але в лінійці також є й універсал. Модель С-класу стала соліднішою на вигляд і відрізняється гранованим дизайном. В її основі лежить нова платформа концерну Stellantis, яку також використовує Peugeot 308.

[ + – ] Хетчбек запропонують у бензиновій і дизельній версіях Фото: Opel

У салоні з'явилася віртуальна панель приладів, а 10-дюймовий дисплей мультимедіа повернутий до водія. Хетчбек має місткий 422-літровий багажник.

Новий Opel Astra в Україні зі старту запропонують із двома 130-сильними турбомоторами — 1,2-літровим бензиновим і 1,5-літровим дизельним. В останньому випадку витрата палива становить 3,6 л/100 км, хоча є й економічніші гібридні модифікації. Всі версії поставлятимуться з 8-ступінчастою автоматичною КПП.

[ + – ] Дисплей мультимедіа в салоні повернутий до водія Фото: Opel

Комплектація Opel Astra 2022 буде дуже багатою. Базова версія отримає діодні фари, клімат-контроль, парктронік, круїз-контроль із обмежувачем швидкості, системи утримання в смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.

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Варіант Elegance додає двоонний клімат-контроль і адаптивний круїз-контроль. Серед опцій є матрична оптика, електропривод сидінь і система моніторингу "сліпих" зон.

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