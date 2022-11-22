В Україні з'явиться недорогий британський електрокросовер з запасом ходу 400 км (фото)

Електрокросовер MG Marvel R в Україні запропонують у двох модифікаціях. Топова 288-сильна версія здатна розігнатися до 100 км/год за 4,9 с.

Related video

У грудні на український ринок вийде новий MG Marvel R. Появу електричного кросовера анонсували на сторінці представництва британської марки у Facebook.

Електромобіль MG Marvel R випускають із 2021 року на підприємстві китайського концерну SAIC. Він уже вийшов на європейський ринок і там коштує трохи менше ніж 40 тис. євро у базовій версії. Модель мала з'явитися в Україні ще навесні, але повномасштабне російське вторгнення змусило відкласти його презентацію.

[ + – ] Електрокросовер з'явиться в Україні у грудні Фото: MG

Дизайн MG Marvel R

Новий MG Marvel R — недорогий електричний кросовер з виразним дизайном. У нього похилий дах, рельєфні боки й тоненькі фари, з'єднані діодною смугою. Стандартними є 19-дюймові диски.

[ + – ] Заднепривідна версія має запас ходу в 402 км Фото: MG

Розміри MG Marvel R 2022:

Довжина – 4674 мм

Ширина – 1919 мм

Висота – 1618 мм

Колісна база – 2800 мм

У салоні встановлені віртуальна панель приладів та великий 19,4-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм заднього багажника становить 357-1396 л, також передбачено 150-літровий передній відсік.

[ + – ] Попереду передбачено додатковий 150-літровий багажник Фото: MG

Електромобіль MG Marvel R, характеристики та комплектація

Електричний кросовер MG в Україні запропонують у двох багато оснащених версіях. Базовий варіант Lux отримав панорамний дах, безключовий доступ, шкіряний салон, електропривод та підігрів сидінь, камери кругового огляду, електропривід багажника з сенсором відкриття. Крім того, передбачено набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, втримання у смузі, контроль "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.

Важливо

В Україні з'явиться новий Opel Astra 2022: подробиці та комплектація (фото)

Такий MG Marvel R є задньопривідним та оснащений двома моторами загальною потужністю 180 к. с. та батареєю на 70 кВтг. Він розганяється до 100 км/год за 7,9 секунди й може проїхати без підзарядки 402 км.

[ + – ] На центральній панелі встановлено великий 19,4-дюймовий тачскрін Фото: MG

Топова версія Performance також отримала вентиляцію крісел та акустику Bose. До того ж вона повнопривідна і 288-сильна. Розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год, але запас ходу дещо менший — 370 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезли надпотужний американський електромобіль Lucid Air з запасом ходу понад 800 км.

Також ми писали, що в нашій країні з'явилися найрозкішніші китайські електромобілі вартістю від 90 000 доларів.