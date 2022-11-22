В Україні з'явиться недорогий британський електрокросовер з запасом ходу 400 км (фото)
Електрокросовер MG Marvel R в Україні запропонують у двох модифікаціях. Топова 288-сильна версія здатна розігнатися до 100 км/год за 4,9 с.
У грудні на український ринок вийде новий MG Marvel R. Появу електричного кросовера анонсували на сторінці представництва британської марки у Facebook.
Електромобіль MG Marvel R випускають із 2021 року на підприємстві китайського концерну SAIC. Він уже вийшов на європейський ринок і там коштує трохи менше ніж 40 тис. євро у базовій версії. Модель мала з'явитися в Україні ще навесні, але повномасштабне російське вторгнення змусило відкласти його презентацію.
Дизайн MG Marvel R
Новий MG Marvel R — недорогий електричний кросовер з виразним дизайном. У нього похилий дах, рельєфні боки й тоненькі фари, з'єднані діодною смугою. Стандартними є 19-дюймові диски.
Розміри MG Marvel R 2022:
- Довжина – 4674 мм
- Ширина – 1919 мм
- Висота – 1618 мм
- Колісна база – 2800 мм
У салоні встановлені віртуальна панель приладів та великий 19,4-дюймовий сенсорний дисплей. Об'єм заднього багажника становить 357-1396 л, також передбачено 150-літровий передній відсік.
Електромобіль MG Marvel R, характеристики та комплектація
Електричний кросовер MG в Україні запропонують у двох багато оснащених версіях. Базовий варіант Lux отримав панорамний дах, безключовий доступ, шкіряний салон, електропривод та підігрів сидінь, камери кругового огляду, електропривід багажника з сенсором відкриття. Крім того, передбачено набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, втримання у смузі, контроль "сліпих" зон та розпізнавання дорожніх знаків.Важливо
Такий MG Marvel R є задньопривідним та оснащений двома моторами загальною потужністю 180 к. с. та батареєю на 70 кВтг. Він розганяється до 100 км/год за 7,9 секунди й може проїхати без підзарядки 402 км.
Топова версія Performance також отримала вентиляцію крісел та акустику Bose. До того ж вона повнопривідна і 288-сильна. Розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 200 км/год, але запас ходу дещо менший — 370 км.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україну привезли надпотужний американський електромобіль Lucid Air з запасом ходу понад 800 км.
Також ми писали, що в нашій країні з'явилися найрозкішніші китайські електромобілі вартістю від 90 000 доларів.