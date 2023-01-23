Британцы презентовали городской кроссовер за $21 200 с дизайном в духе Lexus (фото)

Новый MG RX5 — 4,6-метровый бюджетный кроссовер с выразительным внешним видом. У автомобиля богатая комплектация и вместительный багажник.

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Опубликованы первые фото нового MG RX5. Недорогой кроссовер уже поступил в продажу в ряде азиатских стран по цене от 21 200 долларов. Об этом сообщает официальный сайт британской марки.

[ + – ] MG RX5 оснащен 1,5-литровым 171-сильным турбомотором Фото: MG

Новый MG RX5 — небольшой городской кроссовер с оригинальным дизайном. У него огромная веретенообразная решетка радиатора в стиле Lexus, продолговатые диодные фары и рельефные боковины. На крыше установлен спойлер, а фонари соединены хромированной накладкой.

Размеры MG RX5 2023:

Длина — 4571 мм

Ширина — 1855 мм

Высота — 1719 мм

Колесная база — 2708 мм

[ + – ] На центральной панели установлен большой тачскрин портретного формата Фото: MG

В салоне руль скошен снизу, а на панели приборов между циферблатами установлен большой дисплей. На наклоненную центральную панель поместили 14-дюймовый тачскрин портретного формата. Объем багажника равен 507 л.

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Базовая комплектация MG RX5 весьма богатая – включает панорамную крышу, климат-контроль, круиз-контроль и камеру заднего вида. Топовая версия получила электропривод водительского кресла, камеры кругового обзора и беспроводную зарядку для смартфонов.

[ + – ] Объем багажника составляет 507 Фото: MG

Под капотом MG RX5 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 171 л. с. В паре с ним идет 7-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями, а привод у кроссовера только передний.

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