Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Британцы презентовали городской кроссовер за $21 200 с дизайном в духе Lexus (фото)

MG RX5, новый MG RX5, MG RX5 2023, кроссовер MG
Фото: MG | Кроссовер выделяется благодаря огромной решетке радиатора

Новый MG RX5 — 4,6-метровый бюджетный кроссовер с выразительным внешним видом. У автомобиля богатая комплектация и вместительный багажник.

Related video

Опубликованы первые фото нового MG RX5. Недорогой кроссовер уже поступил в продажу в ряде азиатских стран по цене от 21 200 долларов. Об этом сообщает официальный сайт британской марки.

MG RX5, новый MG RX5, MG RX5 2023, кроссовер MG Fullscreen
MG RX5 оснащен 1,5-литровым 171-сильным турбомотором
Фото: MG

Новый MG RX5 — небольшой городской кроссовер с оригинальным дизайном. У него огромная веретенообразная решетка радиатора в стиле Lexus, продолговатые диодные фары и рельефные боковины. На крыше установлен спойлер, а фонари соединены хромированной накладкой.

Размеры MG RX5 2023:

  • Длина — 4571 мм
  • Ширина — 1855 мм
  • Высота — 1719 мм
  • Колесная база — 2708 мм
MG RX5, новый MG RX5, MG RX5 2023, кроссовер MG Fullscreen
На центральной панели установлен большой тачскрин портретного формата
Фото: MG

В салоне руль скошен снизу, а на панели приборов между циферблатами установлен большой дисплей. На наклоненную центральную панель поместили 14-дюймовый тачскрин портретного формата. Объем багажника равен 507 л.

Важно
General Motors и MG совместно создали большой семейный кроссовер за $17 000 (фото)
General Motors и MG совместно создали большой семейный кроссовер за $17 000 (фото)

Базовая комплектация MG RX5 весьма богатая – включает панорамную крышу, климат-контроль, круиз-контроль и камеру заднего вида. Топовая версия получила электропривод водительского кресла, камеры кругового обзора и беспроводную зарядку для смартфонов.

MG RX5, новый MG RX5, MG RX5 2023, кроссовер MG Fullscreen
Объем багажника составляет 507
Фото: MG

Под капотом MG RX5 установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 171 л. с. В паре с ним идет 7-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями, а привод у кроссовера только передний.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок выходит электрический кроссовер MG Marvel R с запасом хода 400 км.

Также мы писали, что в Украине появились рамные пикапы MG.